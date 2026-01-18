জোভানের সঙ্গে পাগল বেশে ভাইরাল কে এই অভিনেত্রী
প্রথম দেখায় যে কেউই বিভ্রান্ত হতে পারেন পাগল ভেবে। উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা পোশাক আর মুখভর্তি ধুলোমাখা চেহারায় একটি ভিডিওতে এমনই এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিওটি।
ভিডিওর শুরুতে বুঝতে না পারলেও একটু পরেই চমকে উঠছেন নেটিজেনরা। কারণ সেই ভিডিওতে হঠাৎ করেই হাজির হন জনপ্রিয় অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান। এতেই তৈরি হয় কৌতূহল।
প্রথম দেখায় ঘটনার বিষয়বস্তু ও মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে শনাক্ত করা বেশ কঠিন। পরে জানা যায়, এটি কোনো বাস্তব ঘটনা নয় বরং একটি নাটকের শুটিংয়ের দৃশ্য। জোভানের সঙ্গে পাগল বেশে ভাইরাল নারীটি কেয়া পায়েলই।
সম্প্রতি এই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন জোভান নিজেই। ভিডিওতে দেখা যায়, কেয়া পায়েল একজন ভবঘুরে কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। একপর্যায়ে তাকে উচ্চস্বরে বলতে শোনা যায়, কেউ নাকি তার দিকে বল ছুড়ে মেরেছে। আর সে এর বিচার চায়। ঠিক তখনই মোটরসাইকেল নিয়ে সেখানে পৌঁছান জোভান। তাকে দেখেই কেয়া তেড়ে যান এবং অদ্ভুত আচরণ করতে থাকেন।
ভিডিওটি শেয়ার করে মজার ছলে জোভান ক্যাপশনে লেখেন, ‘ছেমরি পাগল নাকি? আমারে কয় খাইয়া লাইবো!’
ভিডিও প্রকাশের পরপরই তা সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। অনেক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, প্রথম দেখায় তারা কেয়া পায়েলকে চিনতেই পারেননি। একজন লিখেছেন, ‘বাপরে বাপ, কী মারাত্মক অভিনয়!’ অন্য একজন মন্তব্য করেন, ‘মানিয়েছে, একদম পারফেক্ট মেকআপ।’
কেয়া পায়েল
সব মিলিয়ে কেয়ার এই ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয়, মেকআপ ও চরিত্রের প্রতি তার একাগ্রতা নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি নতুন নাটকের অংশ, যেখানে কেয়ার সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন ফারহান আহমেদ জোভান। তবে নাটকটির নাম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
