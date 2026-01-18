  2. বিনোদন

জোভানের সঙ্গে পাগল বেশে ভাইরাল কে এই অভিনেত্রী

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৭ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
জোভানের সঙ্গে পাগল বেশে ভাইরাল কে এই অভিনেত্রী
জোভানের ভাইরাল ভিডিও থেকে নেয়া

প্রথম দেখায় যে কেউই বিভ্রান্ত হতে পারেন পাগল ভেবে। উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা পোশাক আর মুখভর্তি ধুলোমাখা চেহারায় একটি ভিডিওতে এমনই এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিওটি।

ভিডিওর শুরুতে বুঝতে না পারলেও একটু পরেই চমকে উঠছেন নেটিজেনরা। কারণ সেই ভিডিওতে হঠাৎ করেই হাজির হন জনপ্রিয় অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান। এতেই তৈরি হয় কৌতূহল।

প্রথম দেখায় ঘটনার বিষয়বস্তু ও মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে শনাক্ত করা বেশ কঠিন। পরে জানা যায়, এটি কোনো বাস্তব ঘটনা নয় বরং একটি নাটকের শুটিংয়ের দৃশ্য। জোভানের সঙ্গে পাগল বেশে ভাইরাল নারীটি কেয়া পায়েলই।

আরও পড়ুন
ওমরাহ করে দেশে বেড়াতে এসেছেন প্রবাসী রিয়া
‘সিনেমা মেল ডমিনেটিং’ বলে কাকে দুষলেন সুষমা

সম্প্রতি এই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন জোভান নিজেই। ভিডিওতে দেখা যায়, কেয়া পায়েল একজন ভবঘুরে কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। একপর্যায়ে তাকে উচ্চস্বরে বলতে শোনা যায়, কেউ নাকি তার দিকে বল ছুড়ে মেরেছে। আর সে এর বিচার চায়। ঠিক তখনই মোটরসাইকেল নিয়ে সেখানে পৌঁছান জোভান। তাকে দেখেই কেয়া তেড়ে যান এবং অদ্ভুত আচরণ করতে থাকেন।

ভিডিওটি শেয়ার করে মজার ছলে জোভান ক্যাপশনে লেখেন, ‘ছেমরি পাগল নাকি? আমারে কয় খাইয়া লাইবো!’

ভিডিও প্রকাশের পরপরই তা সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। অনেক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, প্রথম দেখায় তারা কেয়া পায়েলকে চিনতেই পারেননি। একজন লিখেছেন, ‘বাপরে বাপ, কী মারাত্মক অভিনয়!’ অন্য একজন মন্তব্য করেন, ‘মানিয়েছে, একদম পারফেক্ট মেকআপ।’


কেয়া পায়েল

সব মিলিয়ে কেয়ার এই ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয়, মেকআপ ও চরিত্রের প্রতি তার একাগ্রতা নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি নতুন নাটকের অংশ, যেখানে কেয়ার সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন ফারহান আহমেদ জোভান। তবে নাটকটির নাম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আওয়ামী নাট্যোৎসব

২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আওয়ামী নাট্যোৎসব

‘তিনি সয়ে গেলেন’, খালেদা জিয়াকে নিয়ে পরীমনি

‘তিনি সয়ে গেলেন’, খালেদা জিয়াকে নিয়ে পরীমনি

দুই সিনেমা উস্কে দিলো রাফি-তমার প্রেম ভাঙার গুঞ্জন

দুই সিনেমা উস্কে দিলো রাফি-তমার প্রেম ভাঙার গুঞ্জন