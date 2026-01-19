  2. বিনোদন

বিয়ের প্রস্তুতিতে বিজয়-রাশমিকা, কখন-কোথায় হবে আয়োজন

প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
রাশমিকা মান্দানার ও বিজয় দেবরকোণ্ডা

দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবরকোণ্ডা ও রাশমিকা মান্দানার বিয়ের খবরটি ইন্ডাস্ট্রিতে রীতিমতো উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছে। সূত্রের সংবাদ, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরের একটি প্রাসাদে আয়োজন হবে। উপস্থিত থাকবেন দুই পরিবারের সদস্যরা এবং অতি নিকটজন। এরপর হায়দরাবাদে ফিরে নবদম্পতি ইন্ডাস্ট্রির সবাইকে নিয়ে বড় ধরনের উদযাপন করবেন।

নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কখনও প্রকাশ্য আলোচনা করেননি বিজয়-রাশমিকা। তবু একাধিকবার একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার মুহূর্ত ধরা পড়েছে। সম্প্রতি রোম থেকে ঘুরে এসে ফ্যানদের মাঝে উৎসাহ তৈরি করেছেন এ যুগল। অনেকে মনে করছেন, সেখানে তারা নিজেদের ‘অবিবাহিত পর্বের’ উদযাপন করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে রাশমিকা বলেন, “গত চার বছর ধরে এই গুঞ্জন চলছে। মানুষ একই প্রশ্ন বার বার করছেন, তেমনই সুখবরের জন্যও অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আমি তখনই এই বিষয় নিয়ে কথা বলব, যখন সত্যি কথা বলার মতো সময় আসবে।”

মাস কয়েক আগে তাদের বাগদানের খবর ছড়ানোর পর উভয়ের হাতে বহুমূল্য আংটিও চোখে পড়েছে। বিয়ের তারিখের খবর প্রকাশ হতেই তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। যদিও নিজেদের পক্ষ থেকে বিষয়টি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসকে প্রেমের মাস হিসেবে ধরে, এই সময়ে তাদের প্রেমের পরিণতি প্রকাশ্যে আসায় ভক্তদের আনন্দও দ্বিগুণ।

তবে এত লুকোছাপা কেন? বিশেষ করে রাশমিকার পক্ষ থেকে। জানা গেছে, ২০১৭ সালের জুলাইয়ে রামমিকার প্রথম বাগদান হয়েছিল অভিনেতা রক্ষিত শেঠির সঙ্গে, যা এক বছর পর ভেঙে যায়। সেসময়কার কারণ উভয়ে প্রকাশ করেননি। ইন্ডাস্ট্রিতে গুঞ্জন, সম্ভবত সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রভাবেই রাশমিকা প্রেম, বাগদান এবং বিয়ের বিষয় নিয়ে এতটাই সংযত।

ফেব্রুয়ারিতে উদয়পুর প্রাসাদে আয়োজন হয়ে নতুন দম্পতির গল্পটি নতুন মাত্রা পাবে, আর ভক্তরা অপেক্ষা করছেন তাদের সুখবরের জন্য।

