আসছে বাউলশিল্পী ডলি মন্ডলের নতুন দুই গান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৫ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
সময়ের জনপ্রিয় বাউলশিল্পী ডলি মন্ডল। তার কণ্ঠে নতুন দুটি গান প্রকাশ পেতে যাচ্ছে শিগগিরই। ডলি মন্ডল অফিসিয়াল চ্যানেল থেকে গানগুলো প্রকাশ হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পী।

এই গান দুটির কথা ও সুর করেছেন শেখ সাইফুল্লাহ রুমী। সংগীত আয়োজন করেছেন জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক সুমন কল্যাণ।

‌‘মানুষ’ ও ‘মুর্শিদ’ শিরোনামের আধ্যাত্মিক ধাঁচের গান দুটিতে ডলিকে তার ভক্ত-অনুরাগীরা নতুনভাবে পাবে বলে বিশ্বাস করেন গায়িকা।

গীতিকার সাইফুল্লাহ রুমী বলেন, ‘ডলি বেশ ভালো গেয়েছে গানগুলো। সুমন কল্যাণের মিউজিকে গান দুটো সতেজ প্রাণ পেয়েছে। আশাকরি শ্রোতারা উপভোগ করবেন গান দুটি।’


সুমন কল্যাণ ও শেখ সাইফুল্লাহ রুমী

সুমন কল্যাণ বলেন, ‘গানের কথা সুর এবং ডলি মন্ডলের গায়কী সব মিলিয়ে আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। এধরণের গানের প্রতি আমার আলাদা রকমের ভালো লাগা রয়েছে। চেষ্টা করেছি ডলিকে নতুন ভাবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করতে।’

 

