মৃত্যুর আগে কী হয়েছিল নায়ক জাভেদের?

মৃত্যুর আগে কী হয়েছিল নায়ক জাভেদের?
বাংলা সিনেমার সোনালী যুগের জনপ্রিয় অভিনেতা ইলিয়াস জাভেদ আর নেই। ৮২ বছর বয়সে আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় উত্তরায় নিজ বাসভবন মারা যান তিনি। বর্ষিয়ান এই অভিনেতার মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছে চলচ্চিত্রাঙ্গনসহ সংস্কৃতির আঙিনায়।
দীর্ঘদিন ধরেই নিভৃত জীবনযাপন করতেন জাভেদ। ছিলেন না অভিনয়ে। কালেভদ্রে দেখা মিলতো তার চলচ্চিত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে। তাই এই তারকার হঠাৎ মৃত্যুর খবর শোকে স্তব্দ সবাই।
কী হয়েছিল এই অভিনেতার? কেমন ছিল তার শেষ দিনগুলো? কোনো অসুখে কী ভুগছিলেন? এইসব প্রশ্ন ঘিরে কৌতুহলী তার অনুরাগীরা।
খোঁজ নিয়ে জাভেদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেল, তিনি অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। ক্যানসারের আক্রান্ত ছিলেন, বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতাও ছিল তার। হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছেন একাধিকবার। সম্প্রতি আবারও হাসপাতালে ভর্তি হন। খানিকটা সুস্থ হলে তাকে সম্প্রতি বাসাতে আনা হয়। অবশেষে আজ সকাল ১১ টা থেকে সাড়ে ১১ টার মধ্যে উত্তরার নিজ বাস ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উর্দু ছবি ‘নয়ি জিন্দেগি’ দিয়ে নায়ক হিসেবে অভিষেক ইলিয়াস জাভেদের। এরপর প্রায় ২০০ শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। নব্বই দশক পর্যন্ত তিনি সিনেমায় সুবর্ণ সময় কাটিয়েছেন।
এছাড়া তিনি ছিলেন একজন নৃত্য পরিচালকও।
তার আসল নাম রাজা মোহাম্মদ ইলিয়াস। নৃত্য পরিচালনা দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে অভিষেক ঘটলেও পরবর্তিতে নায়ক হিসেবে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন শতাধিক চলচ্চিত্রে। তিনি তার অনেক কাজের মধ্যে ‘নিশান’ চলচ্চিত্রের জন্য বেশি পরিচিত।
জাভেদ ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের পেশাওয়ারে (পাকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি স্বপরিবারে সেখান থেকে পাঞ্জাবে চলে আসেন।
ব্যক্তি জীবনে তিনি ১৯৮৪ সালে চিত্রনায়িকা ডলি চৌধুরীকে বিয়ে করেন।
এলআইএ