কোথায় কীভাবে হলো নায়ক জাভেদের মৃত্যু, জানালেন তার স্ত্রী

কোথায় কীভাবে হলো নায়ক জাভেদের মৃত্যু, জানালেন তার স্ত্রী
দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন বাংলা সিনেমার সোনালী যুগের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ও নৃত্যশিল্পী ইলিয়াস জাভেদ। অবশেষে আজ (২১ জানুয়ারি) বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮২ বছর।
জাভেদের মৃত্যর খবর নিশ্চিত করেছেন তার চিত্রনায়িকা স্ত্রী ডলি চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘সকালে নার্স এসে জানায় যে তার খারাপ লাগছে। সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আছে। এরপর দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে তার চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতালে নেওয়ার পরই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘এমনিতে তো তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিলো অনেকদিন ধরে। তবে তিনি মৃত্যুর আগে বাসাতেই ছিলেন।’
১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উর্দু ছবি ‘নয়ি জিন্দেগি’ দিয়ে নায়ক হিসেবে অভিষেক ইলিয়াস জাভেদের। এরপর প্রায় ২০০ শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। নব্বই দশক পর্যন্ত তিনি সিনেমায় সুবর্ণ সময় কাটিয়েছেন।
এছাড়া তিনি ছিলেন একজন নৃত্য পরিচালকও।
তার আসল নাম রাজা মোহাম্মদ ইলিয়াস। নৃত্য পরিচালনা দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে অভিষেক ঘটলেও পরবর্তিতে নায়ক হিসেবে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন শতাধিক চলচ্চিত্রে। তিনি তার অনেক কাজের মধ্যে ‘নিশান’ চলচ্চিত্রের জন্য বেশি পরিচিত।
নায়ক জাভেদের স্ত্রী ডলি চৌধুরী
জাভেদ ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের পেশাওয়ারে (পাকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি স্বপরিবারে সেখান থেকে পাঞ্জাবে চলে আসেন।
ব্যক্তি জীবনে তিনি ১৯৮৪ সালে চিত্রনায়িকা ডলি চৌধুরীকে বিয়ে করেন।
