সোনালী দিনের সিনেমায় নাচের জোয়ার এনেছিলেন নায়ক জাভেদ

সোনালী দিনের সিনেমায় নাচের জোয়ার এনেছিলেন নায়ক জাভেদ
বাংলাদেশি সিনেমার ইতিহাসে নায়ক জাভেদ এক অনন্য নাম। পারিবারিক নাম ইলিয়াস হলেও দর্শকের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন নায়ক জাভেদ নামেই। নায়ক হিসেবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি তিনি ছিলেন এ দেশের সিনেমায় নাচের ধারায় এক বড় পরিবর্তনের কারিগর।
অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য পরিচালনা ও কোরিওগ্রাফিতে যে বিপ্লব তিনি এনেছিলেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে এদেশের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে।
মাত্র ১৪ বছর বয়সে ‘নয়া জিন্দেগী’ সিনেমার মাধ্যমে জাভেদের অভিনয়ে হাতেখড়ি। যদিও সেই সিনেমাটি মুক্তি পায়নি, তবে তার প্রতিভা থেমে থাকেনি। কয়েকটি ছবিতে কাজের পর ১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত মুস্তাফিজ পরিচালিত উর্দু সিনেমা ‘পায়েল’ তাকে এনে দেয় ব্যাপক পরিচিতি। একই সঙ্গে বাংলায় নির্মিত ‘নূপুর’ নামের ছবিটি সুপারহিট হয়। এই ছবিতে নায়করাজ রাজ্জাক, শাবানার সঙ্গে জাভেদের উপস্থিতি দর্শকের মন জয় করে নেয়।
এরপর ১৯৭০ থেকে ১৯৮৯; দীর্ঘ দুই দশক তিনি ছিলেন সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক। শাবানা, ববিতা, অঞ্জু ঘোষ, রোজিনা, সুজাতা, সুচরিতাসহ প্রায় প্রথম সারির সব নায়িকার বিপরীতে অভিনয় করেছেন তিনি।
তবে জাভেদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল নাচে। তার হাত ধরেই বাংলাদেশের সিনেমায় আধুনিক ও পরিপূর্ণ নৃত্যচর্চার সূচনা হয়। এক সময় দেশের সিনেমায় নাচ ছিল বেশ দুর্বল। সেই সীমাবদ্ধতা ভাঙতে জাভেদ পাড়ি জমান মুম্বাইয়ে। কিংবদন্তি নৃত্যগুরু সাধু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজের কাছে তালিম নেন। তার সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার প্রয়াত সরোজ খান। তিনি তাকে ডাকতেন ‘গুরুভাই’ বলে।
বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে অভিনয়ের পাশাপাশি পুরোপুরি মনোযোগ দেন নাচে। তার কোরিওগ্রাফিতে সিনেমার গানগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। ফোক ঘরানা থেকে শহুরে সিনেমা সব জায়গাতেই নাচের নতুন ভাষা তৈরি করেন জাভেদ। কবরী, শাবানা, ববিতা, রোজিনা, অঞ্জু ঘোষসহ অসংখ্য নায়িকা তার নির্দেশনায় নাচে দর্শক মাতিয়েছেন। তবে অঞ্জু ঘোষের নাচে আধ্যাত্মিক আবেশ ছিলো বলে মনে করেন জাভেদ। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একান্ত আড্ডায় অঞ্জুর নাচের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেছিলেন জাভেদ।
এফডিসিতে নাচের গুরু হিসেবে জাভেদের প্রতি ছিল সবার গভীর শ্রদ্ধা।
জাভেদের স্ত্রী ডলি জাভেদ জানান, তার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক সফল কোরিওগ্রাফার তৈরি হয়েছেন। নৃত্য পরিচালক আমির হোসেন বাবুসহ অনেকে আজীবন তাকে গুরু হিসেবে মানতেন।
নায়ক, নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার; তিন পরিচয়েই জাভেদ ছিলেন এক সময়ের সুপারস্টার। বাংলাদেশের সিনেমায় নাচের যে জোয়ার তিনি এনেছিলেন তা চলচ্চিত্র ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
এলআইএ