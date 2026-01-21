নায়কদেরও নাচ শেখাতেন জাভেদ, নায়করাজ ডাকতেন ‘গুরু’

নায়কদেরও নাচ শেখাতেন জাভেদ, নায়করাজ ডাকতেন ‘গুরু’
বাংলাদেশের সিনেমার সোনালি অধ্যায়ের সঙ্গে যে কজন শিল্পীর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নায়ক জাভেদ তাদের অন্যতম। শুধু পর্দার নায়ক হিসেবেই নয়, নাচের গুরু হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। নায়িকাদের পাশাপাশি দেশের প্রথম সারির নায়ক রাজ্জাক, আলমগীর, সোহেল রানা, ওয়াসিম, ফারুক, জাফর ইকবাল, ইলিয়াস কাঞ্চনসহ অসংখ্য নায়ক তার কাছে নাচের তালিম নিয়েছেন।
সত্তরের দশক থেকে আশির দশক এই সময়টাতে ঢাকাই সিনেমায় নাচ মানেই ছিল আলাদা আকর্ষণ। সে আকর্ষণের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল জাভেদের। তখনকার দিনে সিনেমার নাচ ছিল সীমিত ভঙ্গি আর অভিব্যক্তিনির্ভর। সেই ধারাকে ভেঙে শরীরী ভাষা, ছন্দ আর শক্তিশালী কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে পর্দায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন তিনি। মুম্বাই থেকে শাস্ত্রীয় ও আধুনিক নাচের তালিম নিয়ে দেশে ফিরে এসে জাভেদ তৈরি করেন এক নতুন ধারা।
নায়ক রাজ্জাক ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিতে তার সিনিয়র। কিন্তু নাচের ক্ষেত্রে সেই সিনিয়রিটিও হার মানত জাভেদের দক্ষতার কাছে। শুটিং ফ্লোরে দেখা হলে রাজ্জাক প্রথমেই তাকে ‘ওস্তাদ’ বলে সম্বোধন করতেন, কখনো কখনো ডাকতেন ‘গুরু’। এফডিসিতে নাচের গুরু হিসেবে জাভেদের প্রতি ছিল সবার গভীর শ্রদ্ধা।
অনেক নায়ক-নায়িকা ক্যামেরা চালুর আগে তার কাছ থেকে দোয়া নিতেন।
শুধু নায়ক নয়, নায়িকাদের নাচেও ছিল জাভেদের বিশেষ ছোঁয়া। কবরী, শাবানা, ববিতা, রোজিনা, অঞ্জু ঘোষ, সুচরিতা সবাই কোনো না কোনোভাবে তার কাছ থেকে নাচ শিখেছেন। ফলে সে সময়ের সিনেমায় নাচ হয়ে উঠেছিল গল্পেরই অংশ।
আজ জাভেদ চলে গেলেন। কিন্তু ঢাকাই সিনেমার নাচের ভাষায় তার প্রভাব রয়ে যাবে চিরকাল।
