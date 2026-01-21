শেষবার এফডিসিতে নায়ক জাভেদ, শ্রদ্ধা নায়ক-খলনায়কদের

শেষবার এফডিসিতে নায়ক জাভেদ, শ্রদ্ধা নায়ক-খলনায়কদের
বিকেলে উত্তরা থেকে এফডিসির উদ্দেশে রওনা হয় শীতল গাড়ি। নায়ক জাভেদকে নিয়ে এফডিসিতে প্রবেশ করে সেটি। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন নায়ক জাভেদের সহকর্মী অন্য নায়ক ও খলনায়কেরা। সমসাময়িক তেমন কেউ নেই বললেই চলে। যারা আছেন, তারা জাভেদের স্নেহভাজন।
আজ (২১ জানুয়ারি) বুধবার বিকেলে শেষবারের মতো এফডিসিতে আনা হয়েছে ঢালিউড অভিনেতা জাভেদকে। ফুল দিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান শিল্পী সমিতির নেতা ও সদস্যরা। সেখানেই জাভেদের একটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
গত শতকের ষাটের দশকে নৃত্য পরিচালক হিসেবে ঢাকার চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন ইলিয়াস জাভেদ। প্রথম নৃত্য পরিচালনা করেন কায়সার পাশার পরিচালনায় উর্দু সিনেমা ‘মালান’-এ।
জাভেদকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন অভিনেতা উজ্জ্বল, আলমগীর, রুবেল, ওমর সানি, মিশা সওদাগর প্রমুখ।
১৯৬০ সালে উর্দু ভাষার সিনেমা ‘নয়া জিন্দেগি’ দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু হয় জাভেদের। তার অভিনীত আলোচিত ছবির তালিকায় রয়েছে ‘মালকা বানু’, ‘অনেক দিন আগে’, ‘শাহজাদী’, ‘নিশান’, ‘রাজকুমারী চন্দ্রবান’, ‘কাজল রেখা’, ‘সাহেব বিবি’।
এমআই/আরএমডি