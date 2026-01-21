  2. বিনোদন

নায়ক জাভেদকে হারিয়ে যা লিখলেন শাকিব খান

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নায়ক জাভেদকে হারিয়ে যা লিখলেন শাকিব খান
শাকিব খান ও জাভেদ

বাংলা সিনেমার সোনালী যুগের কিংবদন্তি চিত্রনায়ক ও নৃত্যশিল্পী জাভেদ। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে চলচ্চিত্র অঙ্গনে। বরেণ্য এই অভিনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান।

ইলিয়াস জাভেদের শিল্পকর্ম ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুধবার (২১ জানুয়ারি) সামাজিক মাধ্যমের এক পোস্টে শাকিব লেখেন, ‘চলে গেলেন চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা ও নৃত্যপরিচালক, শ্রদ্ধেয় ইলিয়াস জাভেদ। তার প্রয়াণে আমরা হারালাম শুধু একজন শিল্পীকে নয়, হারালাম একজন অভিভাবকতুল্য মানুষকেও।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘তিনি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেও পর্দায় ও শিল্পাঙ্গনে রেখে গেছেন অসংখ্য স্মৃতি ও অবদান। তা তাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঁচিয়ে রাখবে। তার সৃষ্টিকর্ম ও অনুপ্রেরণা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’

দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন জাভেদ। আজ (২১ জানুয়ারি) বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার উত্তরার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

বিএফডিসিতে বাদ আসর জানাজা হবে জাভেদের। তারপর উত্তরার ১২ নম্বর সেক্টর বড় মসজিদের পাশের মসজিদ তাকে দাফন করা হবে। জাগো নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য সনি রহমান।

১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উর্দু ছবি ‘নয়ি জিন্দেগি’ দিয়ে নায়ক হিসেবে অভিষেক ইলিয়াস জাভেদের। এরপর প্রায় ২০০ শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। নব্বই দশক পর্যন্ত তিনি সিনেমায় সুবর্ণ সময় কাটিয়েছেন।
এছাড়া তিনি ছিলেন একজন নৃত্য পরিচালকও।

তার আসল নাম রাজা মোহাম্মদ ইলিয়াস। নৃত্য পরিচালনা দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে অভিষেক ঘটলেও পরবর্তিতে নায়ক হিসেবে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন শতাধিক চলচ্চিত্রে। তিনি তার অনেক কাজের মধ্যে ‘নিশান’ চলচ্চিত্রের জন্য বেশি পরিচিত।

জাভেদ ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের পেশাওয়ারে (পাকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি স্বপরিবারে সেখান থেকে পাঞ্জাবে চলে আসেন। ব‍্যক্তি জীবনে তিনি ১৯৮৪ সালে চিত্রনায়িকা ডলি চৌধুরীকে বিয়ে করেন।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪০৫ ডলারের আশায় ছবি পোস্ট করলো সেই পাগলি

৪০৫ ডলারের আশায় ছবি পোস্ট করলো সেই পাগলি

নায়িকা শাবনাজের ছোটবোন অভিনেত্রী মৌ এখন কোথায় থাকেন?

নায়িকা শাবনাজের ছোটবোন অভিনেত্রী মৌ এখন কোথায় থাকেন?

যেভাবে মেয়ে থেকে ‘বেডি’ হওয়ার পথে শবনম ফারিয়া

যেভাবে মেয়ে থেকে ‘বেডি’ হওয়ার পথে শবনম ফারিয়া