সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে হল অব ফেমে ইতিহাস গড়লেন টেইলর সুইফট

প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
টেইলর সুইফট

বিশ্বখ্যাত পপ তারকা টেইলর সুইফটকে সংগীত রচয়িতাদের হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ৩৬ বছর বয়সে তিনি এই সম্মান পেতে যাচ্ছেন। এই অর্জন তাকে ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ রচয়িতা হিসেবে তালিকাভুক্ত করল। এর আগে ১৯৮৩ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে এই সম্মান পেয়েছিলেন স্টিভি ওয়ান্ডার।

এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ১৪ বার গ্র্যামি জয়ী টেইলর সুইফট বিভিন্ন প্রজন্মের সেরা গান লেখকদের কাতারে যুক্ত হলেন। তার সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন অ্যালানিস মরিসেট, কেনি লগিন্স এবং কিস ব্যান্ডের সদস্য পল স্ট্যানলি ও জিন সিমন্স।

আগামী ১১ জুন নিউ ইয়র্ক সিটির একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মাননা দেওয়া হবে। ঘোষণার সময় সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক অ্যান্থনি মেসন বলেন, তাদের লেখা গানই আমাদের জীবনের সাউন্ডট্র্যাক। সেসব গানে আমরা নাচি, কাঁদি এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি।

১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কোনো রচয়িতার প্রথম বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশিত গানের অন্তত ২০ বছর পূর্ণ হতে হয় এবং একটি উল্লেখযোগ্য গানের ভাণ্ডার থাকতে হয়।

‘ব্যাড ব্লাড’ গানের এই শিল্পী চারবার বছরের সেরা অ্যালবামের জন্য গ্র্যামি জিতেছেন। তার সর্বশেষ অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই আধুনিক যুগের যেকোনো অ্যালবামের তুলনায় সর্বোচ্চ বিক্রি করেছে বলে জানানো হয়েছে।


টেইলর সুইফট

২০২৫ সালের মে মাসে টেইলর সুইফট তার নিজের সংগীতের স্বত্ব পুনরায় কিনে নেন এবং প্রথম ছয়টি অ্যালবামসহ সব মাস্টার রেকর্ডিংয়ের মালিকানা ফিরে পান।

এরপর তার রেকর্ড ভাঙা ‘ইরাস’ সফর থেকে তৈরি হয় একটি কনসার্ট চলচ্চিত্র ও ছয় পর্বের তথ্যচিত্র, যেখানে সফরের সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরা হয়।

২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া তার অ্যালবাম ‘দ্য টরচার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে সমতুল্য ৮০ লাখ কপি বিক্রি হয়।

এই অর্জনের মধ্য দিয়ে টেইলর সুইফট আবারও প্রমাণ করলেন, তিনি শুধু জনপ্রিয় শিল্পীই নন, বরং সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী গান রচয়িতাও।

 

