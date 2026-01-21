শাহরুখকে ‘আঙ্কেল’ ডেকে ভাইরাল তুর্কি অভিনেত্রী
আট থেকে আশি সব বয়সের সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়ের বাদশা শাহরুখ খান। ষাট ছুঁয়েও যিনি পর্দায় রোমান্স আর অ্যাকশনে অনন্য। সেই শাহরুখকে ঘিরেই এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন বিতর্ক। তুর্কি অভিনেত্রী হান্দে এরচেলের একটি কথিত মন্তব্য মুহূর্তেই নেটদুনিয়ায় তোলপাড় তুলেছে।
ঘটনাটি সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত ‘জয় অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-কে ঘিরে। আন্তর্জাতিক এই আয়োজনে উপস্থাপক হিসেবে হাজির ছিলেন বলিউডের ‘কিং খান’। স্বভাবসিদ্ধ ক্যারিশমা, স্টাইল আর উপস্থিতিতে নজর কাড়েন তিনি। অনুষ্ঠান ঘিরে ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে হান্দে এরচেলের একটি স্ক্রিনশট।
আরও পড়ুন
ডিভোর্সের গুঞ্জনে বিস্ফোরক জবাব নেহার
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সিনেমা নিয়ে বেজায় চটেছেন জাভেদ আখতার
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই স্ক্রিনশটে দাবি করা হয়, হান্দে এরচেল নাকি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ‘এই আংকেল কে? আমি তো শুধু আমার বন্ধু আমিনা খলিলের ছবি তুলছিলাম। আমি তার ভক্ত নই।’
এই কথিত মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শাহরুখ ভক্তরা। কেউ কেউ একে ‘অবমাননাকর’ বলে আখ্যা দেন। আবার অনেকে প্রশ্ন তোলেন, আসলে কি এমন কিছু লিখেছিলেন হান্দে?
তবে বিষয়টি নিয়ে দ্রুতই ভিন্ন দাবি সামনে আসে। শাহরুখ অনুরাগীদের বড় একটি অংশ বলছে, এই স্ক্রিনশট পুরোপুরি ভুয়া। তাদের মতে, এটি এআই বা ডিজিটাল এডিটিংয়ের মাধ্যমে তৈরি, যার উদ্দেশ্য শাহরুখ খানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, হান্দে এরচেলের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে বর্তমানে এ ধরনের কোনো স্টোরির অস্তিত্ব নেই।
এদিকে হান্দে এরচেল বা তার টিমের পক্ষ থেকেও এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য আসেনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা আরও বেড়েছে।
প্রসঙ্গত, শাহরুখকে চিনতে না পারার ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২৫ সালের মেট গালায় এক সাক্ষাৎকারে তাকে চিনতে না পারায় ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জিকে এগিয়ে এসে তার পরিচয় করিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই ঘটনাও সে সময় সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
সব মিলিয়ে, ‘আঙ্কেল’ মন্তব্যটি সত্য না গুজব তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একথা নিশ্চিত, শাহরুখ খানকে ঘিরে সামান্য ইঙ্গিতেই যে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়ে ওঠে, এই ঘটনা তারই আরেকটি প্রমাণ।
এলআইএ