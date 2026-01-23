কপ্টারে চেপে খুচরাব্যবসায়ীদের মিলনমেলায় শাকিব খান

কপ্টারে চেপে খুচরাব্যবসায়ীদের মিলনমেলায় শাকিব খান
ছিলেন শ্রীলঙ্কায়, হঠাৎ দেশে ফিরতে হলো ঢালিউড তারকা শাকিব খানকে। বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ পেলেন না তারকা। বিমান থেকে নেমে গিয়ে চড়তে হলো হেলিকপ্টারে! খুচরাব্যবসায়ীদের মিলনমেলায় যোগ দিতে শাহজালাল থেকে কক্সবাজারে যেতে হয়েছে শাকিব খানকে।
‘প্রিন্স’ ছবির শুটিং ফেলে গতকাল (২২ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার সকালে দেশে ফিরতে হয়েছে শাকিব খানকে। কদিন পরই ঈদুল ফিতর! অথচ ছবির কাজ শেষ না করেই কেন শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরলেন শাকিব? অনুরাগীদের মাঝে চাপা উৎকণ্ঠা, কেন ফিরলেন শাকিব? নতুন কোনো বিজ্ঞাপনের কাজ? তবে কি ক্রমশ বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেলে পরিণত হচ্ছেন এই তারকা!
অভিনেতার ফেসবুক পেজ-এ দেখা গেল, কক্সবাজারের একটি হোটেলের ছাদে লাল টুকটুকে হেলিপ্যাডে তাকে নিয়ে নেমেছে কপ্টার। বোঝা যাচ্ছিল, সংক্ষিপ্ত এই ভ্রমণ বেশ উপভোগ করছেন অভিনেতা। কানে শব্দরোধী অ্যাভিয়েশন হেডসেটে তাকে দেখাচ্ছিল বেশ ফুরফুরে। কপ্টার থেকে বহুতল ওই হোটেলের ছাদে নামতেই ফুল দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান দুজন ব্যক্তি? তারা কারা?
অভিনেতার ফেসবুক স্টোরিতে দেখা যায়, একটি মঞ্চে একদল নৃত্যশিল্পীদের মধ্যমনি হয়ে বসে আছেন শাকিব খান। নেপথ্যে বাজছে তার করা একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের জিঙ্গেল। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, একটি পণ্যের খুচরা বিক্রেতাদের মিলনমেলায় যোগ দিতে গিয়েছেন অভিনেতা। উপস্থিত ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়ার ওই আয়োজনে যোগ দিতেই শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফিরেছেন শাকিব খান।
শাকিব খানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, নির্ধারিত অনুষ্ঠান শেষে আজ (২৩ জানুয়ারি) শুক্রবার তিনি আবার শ্রীলঙ্কায় ফিরে যাবেন। সেখানে গিয়ে ‘প্রিন্স’ সিনেমার অসমাপ্ত শুটিংয়ে অংশ নেবেন। সবকিছু ঠিক থাকলে পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে শাকিব খানের অন্তত একটি সিনেমা।
