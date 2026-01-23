ওয়েব ফিল্মে অপু বিশ্বাস, নায়ক কে

ওয়েব ফিল্মে অপু বিশ্বাস, নায়ক কে
মাঝখানে বেশ কিছুদিন অভিনয়ে অপু বিশ্বাসকে নিয়মিত দেখা যায়নি। সে সময় বিভিন্ন পণ্যপ্রতিষ্ঠানের ফটোশুট ও ফিতা কেটে উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তাকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। এসব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে ঘিরে আলোচনা-সমালোচনাও কম হয়নি। তবে অপু বিশ্বাস এসব সমালোচনায় কান না দিয়ে নিজের মতো করেই কাজ চালিয়ে গেছেন।
বিরতি শেষে ফের পর্দায় ফিরছেন অপু বিশ্বাস। একের পর এক নতুন প্রজেক্টে যুক্ত হয়ে তিনি। দুই সিনেমায় পর এবার ওটিটিতে নাম লেখালে অপু। ‘শিকার’ নামে ওয়েব ফিল্ম চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি।
দীর্ঘ বিরতির পর ক্যামেরার সামনে ফেরার অনুভূতি শেয়ার করে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘সিনেমাই আমার পরিচয়ের মূল স্থান। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আমি অপু বিশ্বাস হয়েছি। দর্শকদের ভালোবাসা এবং সমর্থন পেয়েছি এই মাধ্যম থেকেই। তাই সময় নিয়ে হলেও ভালো একটি সিনেমা দিয়ে ফিরে আসতে পেরে আমি খুবই খুশি।’
নির্মাতা কামরুজ্জামান রোমান কাজের প্রশংসা করে অপু বলেন, ‘তিনি একজন মেধাবী নির্মাতা, যিনি গল্প এবং নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত যত্নশীল। গল্প যেমন ভিন্ন, পরিচালনাতেও সেই মুনশিয়ানা স্পষ্ট।’
আব্দুল্লাহ জহির বাবুর গল্পে নির্মিত ‘শিকার’র নির্মাণ করবেন নির্মাতা কামরুজ্জামান রোমান। রেজা ফিল্মস প্রডাকশনের ব্যানারে নির্মিত এই ওয়েব ফিল্মটির দৃশ্যধারণ করা হবে নেপালের বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে। এতে অপু ও পলাশ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন বড়দা মিঠু, রাশেদ মামুন অপুসহ আরও বেশ কয়েকজন অভিনয়শিল্পী।
এদিকে বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত ‘সিক্রেট’ ও কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’ এই দুটি নতুন ছবির শুটিং নিয়ে এখন তার দিন কাটছে। ‘সিক্রেট’ ছবিতে তার নায়ক আদর আজাদ এবং ‘দুর্বার’এ জুটি বাঁধছেন সজলের সঙ্গে। নতুন চরিত্রের জন্য ওজনও কমিয়েছেন এই অভিনেত্রী।
