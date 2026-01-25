ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে চলছে সালমান শাহের তিন সিনেমা
বাংলাদেশি ছবির ক্ষণজন্মা নায়ক সালমান শাহ। তিন দশক আগে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। অথচ এখনো তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। বছরজুড়ে কোনো না কোনো সিনেমা হলে তার অভিনীত ছবি প্রদর্শিত হয়।
এবার তাকে নিয়ে গোটা সপ্তাহের বিশেষ আয়োজন করেছে পুরান ঢাকার মাল্টিপ্লেক্স লায়ন সিনেমাজ। ‘ফিরে দেখি সালমান শাহ’ শীর্ষক এই সপ্তাহে তারা তিনটি ছবি দেখাচ্ছে অভিনেতার। এগুলো হলো ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘অন্তরে অন্তরে’ ও ‘সত্যের মৃত্য নেই’।
আরও পড়ুন
নিশো-মেহজাবীনের সিনেমার নাম জানা গেল
শিডিউল দিচ্ছেন না শাকিব, কবে আসছে ‘তুফান ২’?
প্রতিদিন প্রতিটি ছবির দুটি করে শো চলছে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে এই আয়োজন আগামী বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) পর্যন্ত চলবে।
অন্তরে অন্তরে
১৯৯৪ সালের ১০ জুন মুক্তি পায় এই চলচ্চিত্রটি। এটি পরিচালনা করছেন শিবলি সাদিক। কাহিনি লিখেছেন ফেরদৌস ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শিবলি সাদিক। আশা প্রডাকশনস লিমিটেডের ব্যানারে চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন মেহবুব হোসেন। এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন সালমান শাহ ও মৌসুমী। এটি দুই তারকার দ্বিতীয় সিনেমা। এতে আরও অভিনয় করেছেন আনোয়ারা, রাজিব প্রমুখ।
অন্তরে অন্তরে ছিলো সালমান-মৌসুমী জুটির দ্বিতীয় সিনেমা
স্বপ্নের পৃথিবী
রোমান্টিক গল্পের চলচ্চিত্রটি ১৯৯৬ সালের ১২ জুলাই মুক্তি পায়। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন বাদল খন্দকার। কাহিনি ও সংলাপ লিখেছেন জোসেফ শতাব্দী এবং হেনরি আমিন। এতে সালমান শাহের নায়িকা শাবনূর। আরও অভিনয় করেছেন ববিতা, রাজীব, রাইসুল ইসলাম আসাদ, দিলদার, অমল বোস।
স্বপ্নের পৃথিবী ছবিতে সালমান-শাবনূরের রসায়ন আজও মুগ্ধতা ছড়ায়
সত্যের মৃত্যু নেই
চলচ্চিত্রটি ১৯৯৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পায়। এটি পরিচালনা করেছেন ছটকু আহমেদ। যৌথভাবে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ছটকু আহমেদ ও পানাউল্লাহ আহমেদ। এতে সালমান শাহের সঙ্গে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন শাহনাজ। এটিই একে অন্যের বিপরীতে দুজনের একমাত্র সিনেমা। এছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন আলমগীর, শাবানা, রাইসুল ইসলাম আসাদ, রাজীব ও ডন।
সত্যের মৃত্যু নেই
আয়োজনটি নিয়ে এক ভিডিও বার্তায় লায়ন সিনেমাজ কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘কিছু নায়ক সিনেমায় আসেন, আর কিছু নায়ক বদলে দেন পুরো চিত্রজগৎটাই। সালমান শাহ তেমনই এক তারকা। তার নাম পুরো একটি প্রজন্মের অনুভূতি হয়ে উঠেছিল। যার বিদায় আজও কাঁদায় লাখ লাখ সিনেমাপ্রেমীকে। লায়ন সিনেমাজে আবারও তার ছবি দেখার সুযোগ এলো।’
প্রসঙ্গত, এ সপ্তাহে সালমান শাহর ছবির বাইরে শুধু সিয়াম আহমেদ অভিনীত ‘জংলি’ চালাচ্ছে হলটি।
এমআই/এলআইএ