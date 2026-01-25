শাকিব খান ও অমিত হাসান এখন আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা  

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
শাকিব খান ও অমিত হাসান

ঢাকাই সিনেমার এক সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক অমিত হাসান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি আমেরিকায় বসবাস করছেন। ২০২৩ সাল থেকে অমিত হাসান ও তার পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ড লাভ করেন।

একইসঙ্গে ঢালিউডের আরেক জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খানও ২০২২ সালে গ্রিনকার্ডের অনুমোদন পেয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন অমিত হাসান।

এ বিষয়ে অমিত হাসান বলেন, ‘চলচ্চিত্র নায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি ও শাকিব খান আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গ্রিনকার্ডের অনুমোদন পাই। এরপর থেকেই বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করছি। শুটিং থাকলে দেশে আসি, কাজ না থাকলে পরিবারের কাছে আমেরিকায় ফিরে যাই।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালে প্রথমবার স্বল্প সময়ের জন্য আমেরিকায় যান অমিত হাসান। এরপর ২০১৭ সালে স্ত্রী ও সন্তানসহ অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে আবারও যুক্তরাষ্ট্রে যান তিনি। পরবর্তীতে সন্তানদের পড়াশোনার কথা মাথায় রেখে পরিবারসহ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা নেন।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করেন তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ২০২৩ সালে স্পেশাল ক্যাটাগরি (ইবি-১) ভিসার আওতায় অমিত হাসান, তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তান গ্রিনকার্ডের অনুমোদন পান।

নব্বইয়ের দশকে ঢালিউডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করা এই অভিনেতা এখনো নিয়মিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন। দেশের বাইরে অবস্থান করলেও দেশীয় সিনেমার সঙ্গে তার সংযোগ অটুট রয়েছে অমিত হাসান।

এদিকে বেশ ব্যস্ততা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন শাকিব খান। একের পর এক সিনেমা হিট দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বর্তমানে ‘প্রিন্স’ ছবির শুটিং করছেন শ্রীলঙ্কায়। এই সিনেমায় কলকাতার অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু অভিনয় করছেন তার বিপরীতে। আরও আছেন তাসনিয়া ফারিণ। এছাড়াও বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী কাজ করছেন সিনেমাটিতে।

 

