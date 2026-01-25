  2. বিনোদন

২৭ বছর পর মিল্টন খন্দকারের গানে আঁখি আলমগীর

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
মিল্টন খন্দকার ও আঁখি আলমগীর

প্রায় ২৭ বছর আগে মিল্টন খন্দকারের লেখা একটি গানে সিনেমায় প্লেব্যাক করেছিলেন আঁখি আলমগীর। সে সময় ‘আসামি বধূ’ সিনেমার ‘এত ছোট জনম নিয়া জগতে আসিয়া’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেন তিনি। গানটির সুর করেছিলেন প্রয়াত সংগীত পরিচালক আলম খান।

দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর আবারও দুজনে একসঙ্গে গান করলেন। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীর ও গীতিকার-সুরকার মিল্টন খন্দকারের জন্য এটি অনন্য এক অনুভূতির কাজ। কারণ এই গান দিয়ে প্রথমবারের মতো মিল্টন খন্দকারের লেখা ও সুরে মৌলিক গান গাইলেন আঁখি আলমগীর। এই গানের শিরোনাম ‘জোড়া শালিক’।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘বৈঠকখানা’র জন্য তৈরি করা হয়েছে গানটি। সম্প্রতি অনুষ্ঠানের শুটিংয়ে অংশ নেন মিল্টন খন্দকার ও আঁখি আলমগীর। সেখানেই রেকর্ড করা হয় গানটির অংশ বিশেষ।

এই গানের খবর জানিয়ে মিল্টন খন্দকার ফেসবুকে অনুষ্ঠানের সেট থেকে একটি ছবি শেয়ার করেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘এত দিন আঁখিকে দেখলেই বলতাম, তোমার সঙ্গে গানের কাজ করাটাই বাকি! এখন আর বলতে পারব না। আঁখি আমার কথা ও সুরে একটি গান গেয়েছে। যে মুহূর্তে আঁখি ভয়েস দিলো, আমার মরা গানের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। মনে হলো, আমি একটি অসাধারণ গান করেছি।’


আঁখি আলমগীর

এ বিষয়ে আঁখি আলমগীর বলেন, ‘মিল্টন খন্দকার ভাইয়ের লেখা ও সুরে বিটিভির বৈঠকখানা অনুষ্ঠানে গান গাইলাম। এটি মোটেও কোনো মরা গান নয়, বরং ভীষণ তরতাজা একটি গান। গাইতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত।’

দর্শক-শ্রোতাদের জন্য নতুন এই গানটি শিগগিরই বিটিভির পর্দায় প্রচার হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

 

