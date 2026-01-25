  2. বিনোদন

শাহরিয়ার, শাওন ও শ্রাবন্তীর সম্পদের খোঁজে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর, সৈয়দ গাউসুল আলম শাওন ও শাহরিয়ার করিম ভূঁইয়া/ফাইল ছবি

আলফা আই স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী শাহরিয়ার করিম ভূঁইয়া (শাহরিয়ার শাকিল), বিজ্ঞাপন নির্মাতা সৈয়দ গাউসুল আলম শাওন ও অভিনেত্রী ঊর্মিলা শ্রাবন্তী করের সম্পদ ও দায়দেনার হিসাব চাইতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুদকের উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, কমিশনের অনুমোদনের পর নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তিনজনের কাছ থেকে সম্পদ ও দায়দেনার পূর্ণাঙ্গ হিসাব সরবরাহের আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা আইয়ে অভিযান চালায় দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রযোজনা ব্যবসার আড়ালে অবৈধ অর্থ লেনদেন, হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর, আয় গোপন, কর ফাঁকি ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে।

দুদক জানায়, অভিযানকালে এনফোর্সমেন্ট টিম আলফা আইয়ের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এসময় নানা নথিপত্র যাচাই এবং কার্যালয়ে অবস্থানরত বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়। এছাড়া অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্য ও নথিপত্র পর্যালোচনার পর এনফোর্সমেন্ট টিম কমিশনের কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পদ ও দায়দেনার হিসাব চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুদক আরও জানায়, শাহরিয়ার করিম ভূঁইয়া আলফা আই স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী এবং এসভিএফ-আলফা আই প্রোডাকশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা।

অন্যদিকে, সৈয়দ গাউসুল আলম শাওন গ্রে এডভারটাইজিং বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বর্তমানে তিনি ‘ডটবার্থ’ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিজ্ঞাপন নির্মাতা ও লেখক এবং চলচ্চিত্রের কাহিনী রচয়িতা ও চিত্রনাট্যকার। পাশাপাশি কিছু বিজ্ঞাপন এবং চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছেন।

আর মডেল ও অভিনেত্রী ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর ২০০৯ সালে লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার নির্বাচিত হন।

দুদকের উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম বলেন, এনফোর্সমেন্ট অভিযানে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ না করলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসএম/একিউএফ

