সিনেমার গানের শিল্পীরা বঞ্চিত কেন, সরকারের কাছে প্রশ্ন ন্যানসির
দেশের জনপ্রিয় ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি। তিনি দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে সংগীত সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবেদন জানিয়েছেন। এটি আজ (২৬ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে শিল্পী তার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন।
আবেদনে তিনি তথ্য মন্ত্রণালয় ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কাছে জোর দিয়ে বলেছেন, চলচ্চিত্রের গান শিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকরা আজও ‘বিএফডিসি’র (বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) বিভিন্ন সুবিধার বাইরে আছেন। “আমরা চলচ্চিত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। তবুও ‘বিএফডিসি’র প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নে আমাদের অবহেলা করা হয়।” বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ন্যানসি।
ন্যানসি আরও দাবি করেছেন, সংগীত সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের জন্য ‘বিএফডিসি’তে আলাদা বসার ব্যবস্থা, বিশ্রাম বা রিফ্রেশমেন্টের স্থান থাকা উচিত। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সংগীত শিল্পীরা চলচ্চিত্র শিল্পের একজন শিল্পী হিসেবে সম্মানজনক সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং শিল্পীদের ভূমিকা আরও মূল্যায়িত হবে।
তিনি এই আবেদনটি চলচ্চিত্র শিল্পে অংশগ্রহণকারী সব সংগীতকলাকুশলীর পক্ষে করেছেন। ন্যানসি বলেন, “আমরা চাই আমাদের কাজের স্বীকৃতি এবং প্রাপ্য সুবিধা যাতে উপযুক্তভাবে প্রদত্ত হয়। এটা শুধু আমাদের জন্য নয়, চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।”
