  2. বিনোদন

মারা গেছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
মারা গেছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত অভিনেতা
অভিনেতা খালিদ হাফিজ খান

পাকিস্তানের বিখ্যাত অভিনেতা খালিদ হাফিজ খান আর নেই। ১৯৯১ সালের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘গেস্ট হাউস’-এর এই তারকা গতকাল মঙ্গলবার ইসলামাবাদে প্রয়াত হন।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সম্প্রচার সংস্থা মঙ্গলবার তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। খালিদের প্রাক্তন সহঅভিনেতা আফজাল খান তার মৃত্যুর বিষয়টি শেয়ার করেছেন। তিনি জানান, মরহুমের জানাজা একই দিন মাগরিবের নামাজের পর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খালিদ হাফিজ খান ১৯৯১ সালের ধারাবাহিকে মি. শামীম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। শামীম ছিলেন অতিথিশালার সদিচ্ছাপরায়ণ কিন্তু কৃপণ মালিক। তার পাশে ছিলেন সারওয়াত আতীক, যিনি শামীমের ব্যয়বহুল স্ত্রী রাহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং অফিসের কর্মী জন র‍্যাম্বো চরিত্রে অভিনয় করে আফজাল খান।

সদ্য প্রয়াত অভিনেতা ১৯৮০ সালে নিশান-ই-হায়দার নামে তৈরি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকে ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সারোয়ার শহীদ চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন। এটি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানপ্রাপ্ত শহীদ জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

বিনোদন জগতের সহকর্মীরা খালিদ হাফিজ খানের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। অভিনেত্রী ঝালাই সারহাদি, ওমায়র রানা এবং শাগুফতা এজাজ তাদের প্রার্থনা ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

বুশরা আনসারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মরহুমের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‌‘আমাদের দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে। শান্তিতে থাকুন, খালিদ ভাই।’

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।