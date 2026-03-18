পাকিস্তানে দাদির বিয়ে

পাকিস্তানে দাদির বিয়ে
ভালোবাসার কোনো বয়স নেই। এই চিরন্তন বার্তাকে সামনে রেখে পাকিস্তানের দর্শকের জন্য ঈদে আসছে বিশেষ টেলিফিল্ম ‘দাদি কি শাদি’। পারিবারিক আবহে নির্মিত এই রোমান্টিক কমেডিতে এক বিধবা দাদির নতুন করে জীবনে সঙ্গী খোঁজার গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রেলারে দেখা যায়, প্রবীণ অভিনেত্রী শামীম হিলালী দাদি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি তার জীবনের শেষ সময়গুলো একা কাটাতে চান না। তাই আবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি ঘিরে শুরু হয় পরিবারের ভেতরে নানা মজার ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি।
দাদির এই সিদ্ধান্তে তাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে তার নাতি (আহমেদ রনধাওয়া) ও নাতনি (আলিজেহ শাহ)। নাতনি দাদির জন্য সম্ভাব্য পাত্র খুঁজতে আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যা গল্পে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। অন্যদিকে দাদির সন্তানরা (আদি আদিল আমজাদ ও হিনা রিজভি) পুরো বিষয়টি নিয়ে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
গল্পের এক পর্যায়ে দাদির জন্য একদল বয়স্ক পাত্র হাজির হয় তার দরজায়। তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত পাত্র বাছাই করতে পরিবার ও তাদের বুদ্ধিদীপ্ত গৃহকর্মী (নাজার উল হাসান) মিলে সাক্ষাৎকার নেওয়ার মজার দৃশ্য তৈরি হয়।
এদিকে দাদিকে সাহায্য করতে গিয়ে নাতি-নাতনির মধ্যেও গড়ে ওঠে ভালোবাসার সম্পর্ক। এক পর্যায়ে নাতি নাতনিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তবে সে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় কি না তা জানতে হলে পুরো টেলিফিল্মটি দেখতে হবে।
টেলিফিল্মটির চিত্রনাট্য লিখেছেন উমর কাজি। তিনিযি এর আগে ঈদের আরেক জনপ্রিয় টেলিফিল্ম নির্মাণে কাজ করেছেন। এটি পরিচালনা করেছেন রাও আয়াজ শেহজাদ।
নির্মাতাদের মতে, ‘দাদি কি শাদি’তে থাকবে হাসি, আবেগ আর পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতা। সব মিলিয়ে ঈদের ছুটিতে পরিবার নিয়ে উপভোগ করার মতো একটি হালকা বিনোদনধর্মী টেলিফিল্ম হতে যাচ্ছে এটি।
এলআইএ