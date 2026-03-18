সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং জনবল নেবে বেলমন্ট গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
বেলমন্ট গ্রুপে নিয়োগ। ফাইল ছবি

ফ্যাশন হাউজ বেলমন্ট গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেলমন্ট গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেলমন্ট গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

