প্রেমিকার বিয়ের দায়িত্ব প্রেমিকের কাঁধে

প্রেমিকার বিয়ের দায়িত্ব প্রেমিকের কাঁধে
গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন নিলু, বয়স ২৮। নিলু দেখতে কিছুটা হুমায়ূন আহমেদের গল্পের রূপার মতো, গোছানো ও পরিপাটি। সে বাসায় বুটিকসের কাজ করে, শহরের বাড়ি বাড়ি কাপড় বিক্রি করে এবং টিউশনি পরিচালনা করে। রাস্তাঘাটে বের হলে প্রায়ই বখাটেদের উৎপাতের স্বীকার হয়, কিন্তু নিলু লাজুক ও চুপচাপ হওয়ায় তা সহ্য করে যায়।
নিলুর ভাই ফরিদ বর্তমানে মালয়েশিয়ায়। ভিসা জটিলতার কারণে তিনি কিছুদিন জেলে বন্দি থাকায় নিলু একাই সংসার সামলাচ্ছে। হঠাৎ বাসায় আসে চিঠি। ফরিদ জানিয়েছে, তার বন্ধু হাসান দুই মাসের জন্য বেড়াতে আসছে। তাকে নিলুর দেখভাল করতে হবে।
হাসান নিলুকে প্রথম দেখেই ভালোবেসে ফেলে। সে নিলুর জন্য স্কুটি কিনে দেয়, যা নিলু প্রথমে নিতে চায় না, তবে হাসান জানায় আয় করে টাকা ফেরত দিতে হবে। ধীরে ধীরে নিলু ও হাসানের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা তৈরি হয়। হাসান নিলুকে গোপনে ‘নীলিমা’ নামেও ডাকতে শুরু করে।
কিন্তু নিলু ও হাসানের সম্পর্ক নিয়ে মহল্লায় কেউ খুশি নয়। এসময় মালয়েশিয়া থেকে ফরিদ চিঠি পাঠিয়ে জানায়, হাসান যেন নিলুর বিয়ে আয়োজন সম্পন্ন করে। এখন হাসান কী করবে? নিলুর বিয়ে সম্পন্ন করবে নাকি নিজের ভালোবাসার কথা স্বীকার করবে?
এমনই এক গল্পে নির্মিত হলো নাটক ‘রূপকথার মতো’। এতে প্রেম, দায়িত্ব ও আবেগের জটিলতা দেখানো হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৩০ মিনিটে মাছরাঙা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে নতুন নাটকটি।
আব্রাহাম তামিমের রচনায় এটি পরিচালনা করেছেন রুবেল আনুশ। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মুশফিক ফারহান এবং স্পর্শিয়া।
এলআইএ