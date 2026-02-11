  2. বিনোদন

ভালোবাসা দিবসে টরন্টো মাতাবেন কুমার বিশ্বজিৎ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমার বিশ্বজিৎ

দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ আবারও মঞ্চে ফিরছেন। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কানাডার টরন্টোতে কনসার্টে অংশ নিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের সুরের আবেশে ভাসাবেন তিনি।

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি স্কারবরোর গ্র্যান্ড সিনামন বেনকোয়েট হলে অনুষ্ঠিত হবে ‘বিসিই ভ্যালেন্টাইন ২০২৬ : কুমার বিশ্বজিৎ লাইভ’। ভালোবাসা দিবসের বিশেষ এ আয়োজনে এককভাবে গান পরিবেশন করবেন এই তারকা শিল্পী। তার কণ্ঠে শোনা যাবে সিনেমা ও অ্যালবামের জনপ্রিয় সব গান।

কয়েক বছর আগে একমাত্র ছেলে কুমার নিবিড় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর সংগীতে অনিয়মিত হয়ে পড়েন বিশ্বজিৎ। ছেলের চিকিৎসার জন্য পরিবারসহ দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় অবস্থান করছেন তিনি। তবে ভক্তদের ভালোবাসা ও অনুরোধেই আবার কনসার্টে ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন এই শিল্পী।

কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, ‌‘শ্রোতারাও আমার পরিবারের অংশ। অনেক ভেবেচিন্তে মনে হয়েছে, শ্রোতাদের জন্য গান করা উচিত। সেই ভাবনা থেকেই আবার মঞ্চে ফিরছি।’

১৯৮২ সালে ‘তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে’ গান দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও এর আগে থেকেই গান করে আসছেন তিনি। চার দশকের সংগীত জীবনে উপহার দিয়েছেন ‘তুমি রোজ বিকেলে’, ‘যেখানে সীমান্ত তোমার’, ‘ও ডাক্তার’, ‘ভিটা নাই রে’, ‘তুমি আমার প্রাণের স্বামী’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান।

ভালোবাসা দিবসে প্রিয় শিল্পীর লাইভ পরিবেশনা ঘিরে ইতোমধ্যে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বাড়তি উচ্ছ্বাস।

 

