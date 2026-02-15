বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে শহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’, বড় আয়ের আভাস

বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে শহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’, বড় আয়ের আভাস
ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে মুক্তি পাওয়া ‘ও রোমিও’ সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। দুই দিনেই সিনেমাটি প্রায় ২০ কোটি রুপি আয় করেছে। প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে আয় বেড়েছে শহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরি জুটির ছবিটির।
প্রথম দিন শুক্রবার ছবিটির আয় ছিল প্রায় সাত কোটি পঁচাত্তর লাখ রুপি। দ্বিতীয় দিন শনিবার আয় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় এগারো কোটি পঁচাত্তর লাখ রুপি। অর্থাৎ একদিনের ব্যবধানে আয় বেড়েছে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি। ধারণা করা হচ্ছে ছবিটি বড় আয়ের পথেই হাঁটবে।
শনিবার ছিল ভালোবাসা দিবস। রোমান্টিক ঘরানার ছবির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন এটি। ছবির নামেও ‘রোমিও’ থাকায় দর্শকদের আগ্রহ কিছুটা বেশি ছিল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তবে এ কারণে শনিবারের আয়কে স্বাভাবিক বৃদ্ধির চেয়ে বাড়তি সুবিধা হিসেবেও দেখা হচ্ছে।
এখন দেখার বিষয়, তৃতীয় দিনে ছবিটি আয় ধরে রাখতে পারে কি না। শনিবারের তুলনায় আয় কমে না গিয়ে যদি একই অবস্থায় থাকে বা সামান্য বাড়ে, তবে ছবিটির জন্য তা ইতিবাচক হবে। তবে একই দিনে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট খেলা থাকায় দর্শকসংখ্যায় কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।
জানা গেছে, ছবিটি নির্মাণে ব্যয় তুলনামূলক বেশি। বর্তমানে হালকা রোমান্টিক-কমেডি ধরনের ছবিগুলো এই আয়ের ঘরানায় চলছে। কিন্তু ‘ও রোমিও’ তুলনামূলকভাবে গাঢ় ও রহস্যধর্মী আবহে নির্মিত, যা বাণিজ্যিক দিক থেকে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে আয় মন্দ না হলেও ব্যয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য তৈরি হবে কি না, সেটিই বড় প্রশ্ন।
আগামী মাসে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘ধুরন্ধর : দ্য রিভেঞ্জ’ ছবি মুক্তির আগ পর্যন্ত যদি ‘ও রোমিও’ প্রেক্ষাগৃহে স্থিরভাবে চলতে পারে তবে সেটিকে আংশিক সাফল্য হিসেবেই ধরা হবে।
