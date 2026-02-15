অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন নুসরাত, যশ ও সায়ন্তিকা

অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন নুসরাত, যশ ও সায়ন্তিকা
রোববার সকালে টলিউডের জনপ্রিয় তারকা নুসরাত জাহান, যশ দাশগুপ্ত, রাজনীতিবিদ ও অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিবরাত্রির পূজোর সময় পঞ্চম তলায় একটি বাড়ির ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেই প্রদীপ নিভে না যাওয়া এবং বাড়ির অন্য অংশে না থাকার কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।
নুসরাত ও যশ তাদের দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে আসেন। নুসরাত লিখিত বার্তায় জানিয়েছেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং আমরা সবাই নিরাপদে আছি।’
দমকলকর্মীরা দ্রুত আগুন নেভাতে সক্ষম হন।
পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রও জানিয়েছেন, ‘শিবরাত্রির পূজার জন্য প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল, কিন্তু তা নিভিয়ে না যাওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে।’
ভবনের অন্যান্য বাসিন্দারাও দমকলের সাহায্যে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ জানাতে হয় দমকল বাহিনীর তৎপরতায়, যা বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে দিয়েছে।
এলআইএ