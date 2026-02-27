  2. বিনোদন

ঈদে আসবে ‘দেনা পাওনা’ নাটকের স্পেশাল সাত পর্ব

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘দেনা পাওনা’ ঈদ উপলক্ষে দর্শকদের জন্য নিয়ে আসবে বিশেষ আয়োজন। সিরিয়ালের পরিচালক কেএম সোহাগ রানা জানিয়েছেন, সাতটি নতুন পর্ব তৈরি করা হয়েছে। এর নাম রাখা হয়েছে ‘দেনা পাওনা ঈদ স্পেশাল’। ঈদের পরদিন দুপুর ১২টা থেকে প্রচারিত হবে পর্বগুলো।

কেএম সোহাগ বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে দর্শক সিরিয়ালটিকে ভালোবাসছেন। এবার আমরা ঈদ উপলক্ষে দর্শকের জন্য নতুন গল্প উপহার দিতে চেয়েছি। ঈদ স্পেশালের গল্পগুলো মূল ধারাবাহিকের সঙ্গে ভিন্ন, যা আগে দেখানো হয়নি।’

শুটিং ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন প্রচারের অপেক্ষা চলছে।

এ পর্যন্ত সিরিয়ালের ১২০ পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। ঈদ স্পেশাল পর্বগুলোতে দেখা যাবে অ্যালেন শুভ্র, তাবাসসুম ছোঁয়া, শহীদুজ্জামান সেলিম, শিল্পী সরকার অপু, মনিরা আক্তার মিঠু, এমএনইউ রাজু, ডা. এজাজুল ইসলাম, সুষমা সরকার, মুসাফির সৈয়দ, এবি রোকন, তানজিম হাসান অনিক প্রমুখকে।

দর্শকরা পারিবারিক গল্প, হাস্যরস ও আবেগের মিশেলে তৈরি এই সাত পর্ব উপভোগ করতে পারবেন। সিরিয়ালটি ইতিমধ্যেই তার জনপ্রিয়তা ও মানসম্পন্ন নির্মাণের কারণে ঈদে বড় পর্দা থেকে ছোট পর্দা পর্যন্ত সমানভাবে আলোড়ন ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

 

