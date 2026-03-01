  2. বিনোদন

স্ত্রীর আত্মহত্যা মামলার প্রধান আসামি জাহের আলভী

প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
স্ত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় অভিনেতা জাহের আলভীকে প্রধান আসামি করে মামলা করা হয়েছে। নিহত ইকরার মা শেখ তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, পারিবারিক কলহ ও বিভিন্ন নির্যাতনের জেরেই ইকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন, এমন দাবি বাদীপক্ষের।

মামলার বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেন পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান। তিনি জানান, মামলায় শুধু জাহের আলভী নন, তার পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অভিনেতার মাকেও আসামি করা হয়েছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে।

ওসি বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তা গ্রহণ করে নিয়মিত মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ ও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আত্মহত্যার ঘটনার পেছনে পারিবারিক অশান্তি, মানসিক চাপ বা অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনসহ অন্যান্য আলামত বিশ্লেষণ করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করা হবে এবং প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

 

