প্রেমিকাও চলে গেছে অন্যের সঙ্গে, কষ্টে আছেন স্পাইডার ম্যান
সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ ছবির ট্রেলার। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পিটার পার্কার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছেন। নিজের বন্ধুবান্ধব হারিয়েছেন। তার সুপার শক্তিগুলোও হারানোর পথে রয়েছে।
পরিচিত প্রতিবেশের এই সুপারহিরোকে আমরা প্রথম দেখেছি, ডক্টর স্ট্রেঞ্জকে অনুরোধ করেছিলেন যেন সবাই তার স্মৃতি মুছে দেয়। এরপর তার প্রেমিকা এমজে (জেন্ডায়া) তাকে আর চিনতে পারছেন না। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেড লিডসও তাকে মনে করতে পারছেন না।
ট্রেলারে দেখা যায়, পিটার পার্কার কষ্টে আছেন তার প্রেমিকা অন্য কারও সঙ্গে থাকায়। বন্ধু নেডকে দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।
তবে তার কষ্ট এখানেই শেষ নয়, তার স্পাইডার ডিএনএতে পরিবর্তনের কারণে তার সুপার শক্তিও কমে যাচ্ছে।
সেইসাথে স্কোর্পিয়ন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। আর দ্য পুনিশারও যদি সুযোগ পায় পিটারকে হত্যা করতে পিছপা হবেন না।
মোট কথা, পিটার পার্কার এখন একাকী, শক্তি কমে গেছে। এদিকে তাকে মারতে চাইছে অন্তত দুই জন। একজন কিশোর সুপারহিরো কী করবে এতসব চ্যালেঞ্জের মুখে?
তখনেই হাজির হন ডাক্তার ব্রুস চরিত্রের হাল্ক। তিনি পিটারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তার স্পাইডার দিক জীবনচক্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। তাই সে সাময়িকভাবে দুর্বল। যদি সে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে তাকে ‘পুনর্জন্ম’ বা নতুন দিনের সূচনা বলা হবে।
চলচ্চিত্রের মূল গল্পের বিস্তারিত এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে দর্শক অপেক্ষা করছেন কিভাবে পিটার পার্কার তার বন্ধুদের ফিরে পাবে, তার শক্তি ফিরে পাবে এবং কি কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে। সমস্ত উত্তর পাওয়া যাবে চলচ্চিত্র হলে মুক্তি পাওয়ার পর।
সবকিছু ঠিক থাকলে ৩১ জুলাই মুক্তি পাবে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’।
