এগিয়ে শাকিবের ‘প্রিন্স’, কেমন গেল ঈদের সিনেমার প্রথম দিন

এগিয়ে শাকিবের ‘প্রিন্স’, কেমন গেল ঈদের সিনেমার প্রথম দিন
এবারের রোজার ঈদে ঢালিউডের পাঁচটি বড় ছবি মুক্তি পেয়েছে। সেগুলো হলো ‘প্রিন্স’, ‘রাক্ষস’, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’, ‘দম’, ‘প্রেশার কুকার’। প্রথম দিনই দর্শকরা এগুলোর প্রতি উৎসাহী ছিলেন। যদিও ডিসিপি জটিলতার কারণে কিছু সিনেমার প্রদর্শনে বিলম্ব ঘটেছে। তবে সব হিসেব নিকেশ শেষে ঈদের প্রথম দিনটিতে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় তারকা শাকিব খানই বাজিমাত করেছেন। তার সিনেমার আয়ই সবার চেয়ে বেশি।
তবে স্টার সিনেপ্লেক্সে ‘প্রিন্স’ প্রদর্শনে সমস্যা তৈরি হওয়ায় শাকিব খানের দর্শকরা হতাশ হয়েছেন। ছবিটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ফেসবুক পেজ থেকে জানানো হয়েছে, তৃতীয়বারের মতো ডিসিপি জমা দেওয়া হলেও স্টার সিনেপ্লেক্সের সার্ভারের সঙ্গে এটি সঠিকভাবে মিলছে না। তবে দেশের অন্যান্য সিনেপ্লেক্সে একই ডিসিপি দিয়ে সিনেমাটি চলছে।
প্রযোজকরা আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত সমাধান হবে এবং স্টার সিনেপ্লেক্সের সকল শাখায় আগামীদিন থেকে সিনেমাটি দর্শকরা উপভোগ করতে পারবেন।
এদিকে স্টার সিনেপ্লেক্সের জ্যেষ্ঠ বিপণন কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, ‘দম’, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’, ‘রাক্ষস’সহ সব সিনেমাই ভালো সাড়া পাচ্ছে। তবে ‘প্রিন্স’ চালাতে না পারায় কিছু হতাশা আছে।
যমুনা ব্লকবাস্টারের ম্যানেজার মাহবুব বলেন, ‘প্রথম দিন সব সিনেমাই দর্শক সমাদর পেয়েছে। ‘প্রিন্স’ এবং ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ হাউজফুল ছিল। ‘দম’ ও ‘রাক্ষস’ সিনেমা দুটিও শেষের দিকে দর্শক বাড়িয়েছে। ডিসিপি জটিলতার কারণে ‘প্রেশার কুকার’র শোতে দেরি হয়েছে। কিন্তু সেটিও ভালো সিনেমা।’
কেরানিগঞ্জের লায়ন সিনেমার কর্ণধার মির্জা আব্দুল খালেক জানান, ‘সকল সিনেমা প্রায় হাউজফুল। প্রথম দিন প্রিন্স এগিয়ে আছে, এরপর দম, রাক্ষস, বনলতা এক্সপ্রেস। প্রেশার কুকার কিছুটা পিছিয়ে, তবে সব ছবির জন্য আশা আছে।’
সারসংক্ষেপে, দর্শকরা ঈদের প্রথম দিনেই ঢালিউডের নতুন সিনেমাগুলোতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। ডিসিপি জটিলতা থাকলেও মাল্টিপ্লেক্স এবং সিঙ্গেল স্ক্রিনে বেশিরভাগ সিনেমা চলেছে সাফল্যের সঙ্গে।
