এবারও মায়ের শাড়ি দিয়ে পাঞ্জাবি বানিয়ে কবর জিয়ারত করলেন আরিফিন শুভ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৪ পিএম, ২৩ মার্চ ২০২৬
মায়ের সঙ্গে আরিফিন শুভ

অভিনেতা আরিফিন শুভ এবারও ঈদ উদযাপনে তার প্রয়াত মায়ের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়েছেন। বছর দুয়েক আগে মা হারানোর শোক এখনও শুকায়নি; বিশেষ করে ঈদের সময় তার অভাব শ্বাসরোধকারী মনে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে শুভ তার ব্যবহৃত শাড়ি দিয়ে পাঞ্জাবি বানিয়ে ঈদ উদযাপন করছেন। এবারের রোজার ঈদও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ঈদ উপলক্ষে সামাজিকমাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তায় আরিফিন শুভ জানান, তার পরনের পাঞ্জাবি কোনো দামি ব্র্যান্ডের পোশাক নয় বরং প্রয়াত মায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো একটি বিশেষ সাজ। তিনি বলেন, ‘এইবার ঈদটা আমার জন্য একটু স্পেশাল। প্রায় দেড়-দুই বছর ধরে আমি ‘জ্যাজ সিটি’ নামের ওয়েব সিরিজে কাজ করেছি, যা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে।’

আরিফিন শুভ আরও জানান, ‘আমার ঈদটা আগের মতোই। মায়ের শাড়ি দিয়ে বানানো পাঞ্জাবী পরে সকালে মায়ের কবর জিয়ারত করেছি। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাব, আড্ডা দেব, খাওয়া-দাওয়া করবো।’

তিনি সবশেষে ভক্তদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই একসঙ্গে থাকা। আশা করি এই আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক।’


‘জ্যাজ সিটি’তে আরিফিন শুভ

উল্লেখ্য, ঈদের দুই দিন আগে (১৯ মার্চ) সনি লিভে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’, যার পুরো গল্প আবর্তিত হয়েছে জিমি রয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে। আরিফিন শুভ জিমি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

 

এলআইএ

