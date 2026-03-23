৫১ বছরেই নিভে গেল অভিনেত্রীর জীবন প্রদীপ
কানাডার অভিনেত্রী ক্যারি অ্যান ফ্লেমিং আর নেই। ২৬ ফেব্রুয়ারি সিডনি, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।
‘সুপারন্যাচারাল’ ছবিতে ফ্লেমিংয়ের সহঅভিনেতা জিম বিবার তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ফ্লেমিংয়ের মৃত্যু স্তন ক্যান্সারের জটিলতার কারণে ঘটেছে।
ফ্লেমিংয়ের জন্ম ১৬ আগস্ট, ১৯৭৪ সালে ডিগবি, নোভা স্কোশিয়াতে। পরে তিনি ভিক্টোরিয়ার মাউন্ট ডগলাস সিনিয়র সেকেন্ডারিতে পড়াশোনা করেন এবং একই শহরে ক্যালেইডোস্কোপ থিয়েটার ও কিডকো থিয়েটার ড্যান্স কোম্পানিতে নাট্যশিক্ষা লাভ করেন।
তিনি তার অভিনয় জীবন শুরু করেন টেলিভিশন সিরিজ ‘ভাইপার’ এবং অ্যাডাম স্যান্ডলারের ‘হ্যাপি গিলমোর’-এ ছোট চরিত্র দিয়ে। ২০০৫ সালে পরিচালক দারিও আর্জেন্টো তাকে ‘মাস্টার্স অফ হরর’ শোতে তার প্রখ্যাত এপিসোড ‘জেনিফার’-এ ডাকেন। সেখানে তিনি খণ্ডচেহারার এবং মানুষ খাওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন একটি চরিত্রে অভিনয় করেন।
এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ভয়ঙ্কর শো যেমন ‘দ্য টুথ ফেয়ারি’ ও ‘ব্লাডসাকার্স’-এও অভিনয় করেছেন।
ফ্লেমিংয়ের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিল ‘সুপারন্যাচারাল’ ছবিতে। সেখানে তিনি ববি সিঙ্গারের স্ত্রী ক্যারেন সিঙ্গার চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০১৫ সালে তিনি ‘দ্য আনঅথরাইজড ফুল হাউস স্টোরি’ নামের ছবিতেও অভিনয় করেন।
সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ‘আইজডি’ শোতে পাঁচ সিজনের জন্য ক্যান্ডি বেকার চরিত্রে পুনরাবৃত্তি ভূমিকা পালন করেছেন।
এছাড়াও তিনি ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার বিভিন্ন মঞ্চে নাটক যেমন ‘নয়সেস অফ’, ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’, ‘স্টিল মাগনোলিয়াস’, এবং ‘ফেম’-এ অভিনয় করেছেন।
ফ্লেমিং এক কন্যা ম্যাডালিন রোজকে রেখে গেছেন।
