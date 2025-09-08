আবার কবে দেখবেন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ
আকাশে আমরা চাঁদকে দেখি ভিন্ন ভিন্ন রূপে — কখনো অমাবস্যা, কখনো পূর্ণিমা। কিন্তু খুবই বিরল এক দৃশ্য হলো পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। এ সময় পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে পুরো চাঁদকে আড়াল করে ফেলে। ফলে চাঁদের রূপ বদলে গিয়ে দেখা যায় লালচে আভায় ভাসমান এক অদ্ভুত সৌন্দর্য, যাকে অনেকে বলেন ‘ব্লাড মুন’।
গতকাল (৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের মানুষ এমনই এক বিরল চন্দ্রগ্রহণ দেখলো উৎসবের আমেজে। তবে যারা গতকাল মেঘের কারণে বা সঠিক সময়-সুগোযের অভাবে দেখতে পাননি, তারা আবার কবে দেখতে পাবেন এমন দৃশ্য?
কত দিন পর পর ঘটে?
চন্দ্রগ্রহণ বছরে অন্তত দুইবার হয়, কিন্তু সবসময় তা পূর্ণগ্রাস হয় না। অনেক সময় আংশিক বা শুধু উপচ্ছায়া গ্রহণ দেখা যায়।
পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও গড়ে ২ থেকে ৩ বছরে একবার ঘটে। তবে একই জায়গা থেকে বারবার দেখা পাওয়া বেশ কঠিন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশে পরপর কয়েক বছরে পূর্ণগ্রাস দেখা না-ও যেতে পারে, আবার কোনো কোনো বছরে সহজেই দেখা মিলতে পারে।
নাসা সায়েন্স-এর তথ্যমতে আগামী বছর মার্চ মাসে আবারও এমন একটি অভিজ্ঞতা পাওয়ার সুযোগ আছে। ২০২৬ সালের ৩ মার্চ এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরবর্তী পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে বলে জানানো হয়েছে ওয়েবসাইটটিতে।
পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ আসলে প্রকৃতির এক মহা আয়োজন। সঠিক সময়ে আকাশে তাকালে এই লালচে চাঁদ দেখার সৌভাগ্য হয়তো জীবনে কয়েকবারই মিলবে। তাই যখনই এমন সুযোগ আসে, নিরাপদ জায়গা থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আকাশের দিকে তাকানো উচিত। এতে শুধু বিজ্ঞান বোঝা নয়, প্রকৃতির বিস্ময়ও উপভোগ করা যায়।
সূত্র: নাসা সায়েন্স
