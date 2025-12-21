ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রুশ-মার্কিন কর্মকর্তাদের বৈঠক
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মস্কোর ওপর চাপ বাড়াতে ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তার এই আহ্বানের পর রাশিয়া ও মার্কিন আলোচকরা যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি অঙ্গরাজ্যে বৈঠকে বসেন। খবর আল জাজিরার।
শনিবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং তার জামাতা জেয়ার্ড কুশনারের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
দিমিত্রিভ সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনা ইতিবাচক ছিল এবং রোববারও আলোচনা হবে। তিনি বলেন, আলোচনা গঠনমূলকভাবে এগিয়ে চলছে। এগুলো আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এবং আগামীকালও চলবে।
এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন, তিনিও মায়ামিতে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। তবে এখনো অনেক পথ বাকি রয়েছে।
রুবিও বলেন, আমরা যে ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছি তা হলো এখানে এমন কোনো বিষয় আছে কি না তা খুঁজে বের করা যে বিষয়ে তারা একমত হতে পারে এবং আমরা এর জন্য অনেক সময় এবং শক্তি বিনিয়োগ করেছি। এটি সম্ভব নাও হতে পারে। আমি আশা করি এটি সম্ভব। আমি আশা করি এটি এই মাসে, বছরে শেষের আগেই সম্ভব হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল কয়েক সপ্তাহ ধরেই ইউক্রেন, রাশিয়া এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে ২০-দফা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন।
যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, তারা অগ্রগতি অর্জন করেছেন। তবে সম্ভাব্য নিরাপত্তা গ্যারান্টির বিষয়গুলোতে প্রধান পার্থক্য রয়ে গেছে। কিয়েভ বলছে, যেকোনো চুক্তির জন্য এগুলো অপরিহার্য।
তবে ইউক্রেনের যেসব অঞ্চল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের সেগুলোর দাবি ছেড়ে দেবে না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে মস্কো। অপরদিকে জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি মার্কিন নেতৃত্বাধীন আলোচনা প্রক্রিয়ার প্রতি সমর্থন জানান। তবে এর পাশাপাশি রাশিয়ার ওপর আরও চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন।
টিটিএন