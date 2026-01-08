শৈত্যপ্রবাহের পর রোদ, শহরজুড়ে স্বস্তির দৃশ্য

শৈত্যপ্রবাহের পর রোদ, শহরজুড়ে স্বস্তির দৃশ্য
টানা কয়েকদিনের শৈত্যপ্রবাহ ঢাকাকে যেন থামিয়ে দিয়েছিল। কনকনে ঠান্ডায় সকাল শুরু হলেও রোদহীন আকাশে দিনের উষ্ণতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কুয়াশার আড়ালে শহরের রাস্তাঘাট, বারান্দা, ছাদ সবখানেই ছিল নিস্তব্ধতার ছাপ। কিন্তু সেই স্থবিরতার ভেতরেই বদলের ইঙ্গিত নিয়ে গত দুদিন ধরে ঢাকার আকাশে উঁকি দিচ্ছে রোদ।
সকালের আলো নামতেই বদলে যেতে শুরু করে শহরের চিত্র। ছাদে, বারান্দায়, খোলা জায়গায় মানুষকে দেখা যাচ্ছে শরীর আড়মোড়া ভেঙে রোদ পোহাতে। দীর্ঘদিনের শীতলতা যেন শরীরের ভেতর জমে ছিল, রোদের উষ্ণ ছোঁয়ায় তা ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রোদ গায়ে মেখে নিচ্ছেন, কেউবা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে জমে থাকা ক্লান্তি ঝরাতে।
রোদের এই প্রত্যাবর্তন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হাতিরঝিল এলাকায়। লেকপাড়ে বসে থাকা মানুষ, হাঁটতে বের হওয়া বয়স্করা কিংবা সকালের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা পথচারীরা সবার মাঝেই যেন এক ধরনের নীরব স্বস্তি। শীতের কুয়াশা সরে গিয়ে পরিষ্কার আকাশে রোদের ঝিলিক হাতিরঝিলের জলরেখায় প্রতিফলিত হয়ে তৈরি করেছে এক প্রশান্ত দৃশ্য।
একইভাবে রামপুরা এলাকায় রোদের উপস্থিতি ফিরিয়ে এনেছে কর্মচাঞ্চল্য। কয়েকদিন ধরে জমে থাকা ভেজা কাপড় অবশেষে রোদে মেলে ধরা হয়েছে। দড়িতে ঝোলানো কাপড় দুলছে হালকা বাতাসে; এ যেন শহুরে জীবনের এক পরিচিত, অথচ বহুদিন অনুপস্থিত দৃশ্য। রোদ এখানে শুধু আলো নয়, বরং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর নিশ্চয়তা।
শীতের সময়ে রোদ ঢাকার মানুষের কাছে বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। এই আলো শরীরকে উষ্ণ করে, মনকে দেয় স্বস্তি। দীর্ঘদিনের ঠান্ডায় গুটিয়ে থাকা মানুষ আবার বাইরে মুখ ঘোরাতে শুরু করে। শিশুদের খেলাধুলা, বয়স্কদের হাঁটা, ছাদে বসে গল্প সবকিছুতেই ফিরে আসে প্রাণ।
ঢাকা জানে, শীতের এই রোদ স্থায়ী নাও হতে পারে। আবার কুয়াশা নামতে পারে, ঠান্ডা বাড়তে পারে। তবু এই দুদিনের আলো শহরকে মনে করিয়ে দিয়েছে; স্বস্তি কখনো বড় কিছু নয়, কখনো তা শুধু এক টুকরো রোদ।
জেএস/