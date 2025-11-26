  2. ফিচার

আগুন শুধু ঘরই না, পুড়ায় মানুষের ভরসাও

প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
পুড়ে যাওয়া কড়াইল বস্তিবাসীর অবস্থা, ছবি: মাহবুব আলম

গত রাতের আগুন যেন কড়াইল বস্তিবাসীর জীবনে ঝড়ে আঘাত হানা এক অদৃশ্য দানব। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে শত শত মানুষের তিলে তিলে গড়া সংসার। যে ঘরগুলোতে ছিল জীবনের সংগ্রাম, ভালোবাসা, হাসি সেগুলো এখন শুধু ধোঁয়ামাখা কাঠ, পোড়া টিন আর ভাঙা স্বপ্নের স্তূপ। কড়াইল বস্তিতে তোলা ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায় না এটি মানুষের বসতি, নাকি আগুনে হারানো কোনো নিঃশব্দ যুদ্ধক্ষেত্র।

ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই মানুষগুলো ফিরে এসেছে তাদের পোড়া আশ্রয়ের সামনে। যেটুকু থাকতে পারে-এই আশায় কেউ কেউ দুই হাত দিয়ে ছাই সরাচ্ছেন, টিনের ভাঁজ খুলে দেখছেন।

এক নারী বলেন, ‘এতো বছর ধরে একটু একটু করে গড়েছি, কিন্তু আগুন কিছুই রাখল না।’-তার চোখে জল নেই, যেন শোকও শুকিয়ে গেছে রাতের আগুনের তাপে।

এক বাবা তার সন্তান কোলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ছাই হয়ে যাওয়া ঘরের সামনে। কোনো কথা নেই, তার চোখের সব পানি যেন শুকিয়ে গেছে রাতের সেই ভয়াবহ আগুনে। এখন পড়ে আছে এক রাশ ছাই আর এক বুক হতাশা।

পোড়া জায়গার পাশে কয়েকটি শিশু দাঁড়িয়ে। কেউ কিছু খুঁজছে, কেউ আবার শুধু তাকিয়ে আছে। আগুনের কালো ছাপ এখনও তাদের চোখে। যেন রাতের সেই আতঙ্ক এখনও শেষ হয়নি। অবুঝ শিশুরা খেলছেন পুড়ে যাওয়া জিনিস দিয়েই।

বস্তির মায়েরা আগুন নিভে যাওয়া জায়গার পাশে গুটিয়ে বসে আছেন। সন্তানদের মাথায় হাত বুলিয়ে ভাবছেন আজ রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায়? রান্না হবে কী দিয়ে? আগামীকাল ছেলেমেয়েদের খাবার দেবেন কী? তাদের মুখে যে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেছে, তা নিছক দারিদ্র্যের নয় এটা সব হারানোর যন্ত্রণা।

যে ঘরগুলোতে লোকজনের ছিল বছরের পর বছর সঞ্চয়ের গন্ধ, সেই ঘরে এখন ভাসছে পোড়ার ধোঁয়া। আগুনে শুধু কাঠ, কাপড়, আসবাব নয়; হারিয়েছে নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

তবু বাস্তবতা হলো এই মানুষগুলো থেমে যায় না। তাদের জীবন বারবার ভাঙে, তবুও তারা আবার নতুন করে গড়ে। কারণ তারা জানে, দাঁড়িয়ে থাকতে হলে চোখের জল মুছেই সামনে তাকাতে হয়।

কড়াইল বস্তির এই ভয়াবহ রাতের ছবি আমাদের মনে করিয়ে দেয় একটি আগুনে কারও সবকিছু ছাই হতে পারে, আর একটি সাহায্যের হাত কারও জীবন আবার গড়ে তুলতে পারে। এই মানুষগুলো আজ শুধু সাহায্য নয়; একটু ভরসা, একটি আশ্বাস আর একটি নতুন শুরু চায়।

কড়াইলের ওই পোড়া জমি আজ নীরব, কিন্তু মানুষের চোখে জ্বলছে আবার দাঁড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। তাদের গল্প আমাদের হৃদয় নাড়ায়, কারণ মানবিকতার শক্তি আগুনের থেকেও বড়।

