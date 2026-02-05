ঝরা পাতার ভেতর নতুন বসন্তের গল্প
শীতের আর্দ্রতা ধীরে ধীরে বিদায় নিতেই প্রকৃতি খুলে দিয়েছে নতুন অধ্যায়। গাছের ডাল থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতার নিচেই লুকিয়ে আছে বসন্তের প্রথম ইশারা। পুরোনোকে ঝরিয়ে দিয়ে শাখামূল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে কচি সবুজ পাতা, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে আমের মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ। শহরের কোলাহলের মাঝেও প্রকৃতি নীরবে জানান দিচ্ছে ঝরা পাতার ভেতরেই শুরু হয়ে গেছে নতুন বসন্তের গল্প।
শীতের দীর্ঘ আর্দ্রতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই প্রকৃতি যেন গভীর নিঃশ্বাস ফেলেছে। কুয়াশা আর শীতল বাতাসের ভার সরে গিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে বসন্তের নরম উষ্ণতা। এই ঋতু বদলের মুহূর্তে প্রকৃতি নিজেকে সাজাচ্ছে নতুন করে, পুরোনোকে ঝরিয়ে দিয়ে গ্রহণ করছে নবজীবনের রং।
গাছের ডাল থেকে একে একে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। মাটিতে পড়ে থাকা সেই পাতার স্তূপের মাঝেই তৈরি হচ্ছে নতুন জীবনের প্রস্তুতি। ডাল ও শাখামূল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে কচি পাতা, সবুজে মোড়া নরম এক প্রত্যাশা। যেন প্রকৃতি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে, শেষ মানেই থেমে যাওয়া নয়; বরং নতুন শুরুরই আরেক নাম।
হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে আমের মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ। শহরের ব্যস্ততার মাঝেও সেই সুবাস জানান দিচ্ছে বসন্ত এসেছে। চোখে না দেখলেও নাকে এসে লাগে ঋতুর বার্তা। গাছে গাছে ফুটছে বাসন্তী ফুল, কোথাও হলুদ, কোথাও হালকা বেগুনি, আবার কোথাও নিস্তরঙ্গ সাদা। রঙের এই নীরব উচ্ছ্বাস মনকে অজান্তেই করে তোলে হালকা।
এই বসন্তের ছোঁয়া ধরা পড়েছে রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকাতেও। কংক্রিট আর যানজটের ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোও ঋতুর ডাক উপেক্ষা করেনি। জলধারের পাশে সারি সারি গাছে নতুন পাতার ঝিলিক, বাতাসে ভেসে বেড়ানো ফুলের গন্ধ সব মিলিয়ে হাতিরঝিল যেন শহরের বুকে বসন্তের এক টুকরো গ্রাম।
বসন্ত শুধু প্রকৃতির রঙ বদলায় না, মানুষের মনেও আনে এক ধরনের নীরব আনন্দ। ক্লান্তি, বিষণ্নতা আর জড়তা কাটিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। শীত শেষে যেমন গাছেরা আবার প্রাণ ফিরে পায়, তেমনি মানুষও খুঁজে পায় নিজের ভেতরের সতেজতাকে। হাতিরঝিলের এই দৃশ্য সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় শহরের মাঝেও প্রকৃতি কথা বলে, যদি একটু থেমে শোনার সময় থাকে।
জেএস/