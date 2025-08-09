ড্যাবের ভোটগ্রহণ চলছে
বিএনপিন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) ভোটগ্রহণ চলছে। শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে দুপুরে ১টার পর থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
জানা গেছে, ১০টি রুমে ৩ হাজার ১১৭ জন ভোটারের ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের বাইরে ভোটারের সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী রুম বণ্টনের তথ্য দেওয়া আছে।
ড্যাবের নির্বাচন উপলক্ষে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে চিকিৎসকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন গ্রুপ হয়ে তাদের প্যানেলের পক্ষে স্লোগানও দিতে দেখা গেছে।
সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট হচ্ছে। এসব পদের বিপরীতে দুইটি প্যানেলে ১০জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংগঠনটির প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হারুনুর রশীদের নেতৃত্বে এক প্যানেলে আছেন মহাসচিব পদপ্রার্থী ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, কোষাধ্যক্ষ পদ প্রার্থী ডা. মো. মেহেদী হাসান, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী ডা. আবুল কেনান ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদপ্রার্থী ডা. মো. খালেকুজ্জামান দিপু।
ড্যাবের ১৪ বছরের সভাপতি অধ্যাপক এ কে এম আজিজুল হকের নেতৃত্বে একটি প্যানেলে অধ্যাপক ডা. আব্দুস শাকুর খান মহাসচিব, ডা. সাইফ উদ্দিন নিসার আহমেদ তুষান সিনিয়র সহ-সভাপতি, ডা. তৌহিদ উল ইসলাম জন কোষাধ্যক্ষ এবং ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে লড়ছেন।
ভোটগ্রহণের আগে সংগঠনটির কাউন্সিল অধিবেশনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও।
এসইউজে/এসএনআর/এএসএম