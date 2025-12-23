  2. আন্তর্জাতিক

মাদুরোর পদত্যাগ করা হবে ‘বুদ্ধিমানের’ কাজ: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর পদত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র নৌ অবরোধ জোরদার করার মধ্যেই তিনি এ মন্তব্য করেন।

ফ্লোরিডায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, মাদুরো কী করবেন তা তার নিজের সিদ্ধান্ত। তিনি ইঙ্গিত দেন, মাদুরো কঠোর অবস্থান নিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। তবে পদত্যাগ করা হবে তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

এর জবাবে মাদুরো বলেন, ট্রাম্পের উচিত ভেনেজুয়েলাকে হুমকি না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া।

এদিকে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠ মিত্র রাশিয়া মাদুরোর সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল ফোনালাপে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রাশিয়া বলেছে, ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের এসব পদক্ষেপ গোটা অঞ্চলের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক নৌ চলাচল হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলায় যাতায়াতকারী নিষেধাজ্ঞাভুক্ত তেলবাহী জাহাজের ওপর অবরোধ ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ভেনেজুয়েলা তেলের অর্থ ব্যবহার করে মাদক পাচার ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত।

অন্যদিকে ভেনেজুয়েলা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক জলদস্যুতা বলে অভিহিত করেছে।

পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি আলোচনার জন্য বৈঠক আহ্বান করেছে ভেনেজুয়েলা, যেখানে রাশিয়া ও চীন তাদের সমর্থন জানিয়েছে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

