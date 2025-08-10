বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে চীনের হাসপাতালে
চীনের বিভিন্ন হাসপাতালে বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধীদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। এরমধ্যে একটি হলো ইউনান প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান কুনমিং টোংরেন হাসপাতাল। এই হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক রোগীর সফল চিকিৎসা সম্পন্ন করেছে।
রোববার (১০ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
কুনমিং টোংরেন হাসপাতালের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেন লিং জানান, সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি পরিবার তাদের কিশোর ছেলের চিকিৎসা এই হাসপাতালে করিয়েছেন।
কুনমিং সফরে যাওয়া বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি রোগীর পরিবারের একটি ভিডিও বার্তা শেয়ার করেন।
ভিডিও বার্তায় রোগীর বাবা জানান, প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ—যেমন ভারতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পেয়ে এবং কিছু দেশে চিকিৎসার ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় তিনি পরবর্তীতে চীন আসেন। এখানে তিনি সাশ্রয়ী খরচে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ পান।
তিনি আরও বলেন, চিকিৎসা শুরুর আগে হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়াটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং পরিবার বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার পর চিকিৎসা শুরু করতে সম্মতি জানায়।
শেন লিং উল্লেখ করেন, কুনমিং টোংরেন হাসপাতালে বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।
তিনি আরও জানান, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দোভাষী সেবা প্রদান করে থাকে।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের বাংলাদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধি দল ৬ থেকে ৯ আগস্ট কুনমিং সফর করে, যেখানে তারা চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানীতে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পরিদর্শন করেন।প্রতিনিধি দলটি শনিবার দেশে ফিরে আসে।
