মাইলস্টোনে আহতদের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট ব্রিটিশ হাইকমিশনার

মাইলস্টোনে আহতদের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট ব্রিটিশ হাইকমিশনার
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে আহত রোগীদের খোঁজখবর নিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। সেখানে আহতদের চিকিৎসায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সারাহ কুকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের টিম লিডার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া এবং হেলথ অ্যাডভাইজার ডা. শফিকুল ইসলাম।
পরিদর্শনকালে সারাহ কুক জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি রোগীদের চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং স্বজনদের সঙ্গেও কথা বলেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় তারা সেখানে অবস্থান করেন।
ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন জানান, প্রতিনিধিদল রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, চিকিৎসকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
এর আগে থেকেই কেইটলিন প্লাঙ্কেটেরে নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি ব্রিটিশ মেডিকেল টিম জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
এসইউজে/ইএ/জেআইএম