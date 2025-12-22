নিরাপত্তার কারণে কনসার্ট বাতিল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিতে ‘শিরোনামহীন’

নিরাপত্তার কারণে কনসার্ট বাতিল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিতে ‘শিরোনামহীন’
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল নানা আয়োজন। ডিগ্রি গ্রহণের আনন্দ আরও রঙিন করতে পরিকল্পনা করা হয়েছিল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সেখানে পারফর্ম করার কথা ছিল দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’-এর।
তবে শেষ মুহূর্তে নিরাপত্তাজনিত কারণে সেই কনসার্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ব্যান্ডটি জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর শনিবার রাত ৯টার দিকে তাদের জানানো হয় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশাসন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। ফলে সমাবর্তনের দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না।
বিবৃতিতে ‘শিরোনামহীন’ আরও জানায়, এই কনসার্ট বাতিল হওয়ায় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সম্মানীর ৩০ শতাংশ অগ্রিম গ্রহণ করা হলেও, আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় ব্যান্ডটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাকি সম্মানী না পেয়েও একই তারিখে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন কনসার্ট বাতিল করে রাজশাহী যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি বাতিল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিকভাবেও তারা হতাশ হয়েছে।
কনসার্ট বাতিলকে ঘিরে কিছু অতিথির মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। ব্যান্ডটি নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠান বাতিল করেছে।
এ বিষয়ে স্পষ্ট করে ‘শিরোনামহীন’ তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানিয়েছে, এই অভিযোগ সত্য নয় এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি নিরাপত্তাজনিত সিদ্ধান্তের ফল।
সেই পোস্টে বলা হয়, ‘রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে আজ শিরোনামহীন এর পারফর্ম করার কথা ছিল। আমাদের পক্ষ থেকে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর গতকাল রাত ৯ টার দিকে আমাদেরকে জানানো হয় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশাসন প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে অপারগ হওয়ায় তাদের কনভোকেশনের ২য় অংশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না।
শিরোনামহীন এই কনসার্টের ৩০ শতাংশ সম্মানি অগ্রিম হিসেবে গ্রহণ করে। যেহেতু অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আয়োজন করছে তাই শিরোনামহীন নিয়মের ব্যতিক্রম করে বাকি সম্মানী পরিশোধ না হওয়া সত্ত্বেও একই তারিখে স্টেট ইউনিভার্সিটি কনভোকেশনের কনসার্টটি বাতিল করে (যেটার তারিখ রাষ্ট্রীয় শোক দিবসের দিন থাকায় ২০ থেকে ২১ তারিখ করা হয়েছে) রাজশাহী যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল। কনসার্ট টি শেষ পর্যন্ত ক্যান্সেল হওয়ায় এখানে আগত অতিথিদের মতো আমরাও দুঃখ পেয়েছি এবং আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।’
সবশেষে শিরোনামহীন লিখেছে, ‘আগত অতিথিদের একাংশের ধারণা শিরোনামহীন ইচ্ছাকৃতভাবে এই কনসার্ট টি বাতিল করেছে। যেটি সত্য নয়।’
সমাবর্তনের অতিথি, শিক্ষার্থী ও ভক্তদের মতো ব্যান্ড সদস্যরাও এই সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করেছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
