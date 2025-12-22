আইএল টি-টোয়েন্টি
৪ বলে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা মোস্তাফিজ
ভালো ছন্দে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে দারুণ পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। জিতেছে তার দলও। গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিংয়ে তিনি পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
গতকাল রোববার আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ৪ বলে ৩ উইকেট শিকার করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আর সেই ম্যাচ ৬ উইকেটে জিতেছে দুবাই ক্যাপিটালস।
গালফের বিপক্ষে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজ। তবে এসেই হজম করেন চার-ছক্কা। সেই ওভারে দন দেন ১৩ রান। এরপর তাকে আবারও বোলিংয়ে আনা হয় ১৪তম ওভারে।
দ্বিতীয় স্পেলে বোলিং করতে এসেই দেখান ঝলক। ওভারের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ৩ উইকেট নেন বাংলাদেশের এই পেসার। সাজঘরে ফেরান জেমস ভিন্স, আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও শন ডিকসন।
সেটি ছিল তার দ্বিতীয় ওভার। ৬ রান খরচ করেন ৩ উইকেট শিকার করেন তিনি। ৩.৫ ওভার বোলিং করে ৩৪ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। গালফের সংগ্রহ দাঁড়ায় সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৬।
এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৯.২ ওভারে ৪ উইকেটে টপকে যায় দুবাই। দলটির হয়ে ৪৪ বলে ৪৮ রান করেন শায়ান জাহাঙ্গীর। ৩১ বলে ৪৭ রান আসে রভম্যান পাওয়েলের ব্যাটে। মোহাম্মদ নবি ২৫ ও ২২ রান করেন লেউস ডি প্লয়।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচে ৮.২৯ ইকোনমিতে ১৪ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মোস্তাফিজ।
আইএন