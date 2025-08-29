সলিমুল্লাহ মেডিকেলের আধুনিক হোস্টেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন
ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত হোস্টেল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে তিনি ফলক উন্মোচন ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। পরে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ইউনিটসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন।
সরকারের ‘১০টি মেডিকেল কলেজে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ১৯টি হোস্টেল ভবন নির্মাণ প্রকল্প’-এর অংশ হিসেবে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্র হোস্টেল এবং ১২ তলা করে দুটি ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে।
গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীরা ভাঙাচোরা হোস্টেলে থেকেছে, প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নতুন হোস্টেলের। এটা শুধু দাবি নয়, তাদের অধিকারও। আমরা চাই ছেলেমেয়েরা নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশে পড়াশোনা করুক। এখানে তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বিকশিত হোক।’
তিনি এ সময় রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষানবিশ চিকিৎসক শীর্ষ শ্রেয়ানের প্রশংসা করেন। শ্রেয়ানের উদ্যোগে নেদারল্যান্ডস থেকে আনা ১৭ কোটি টাকার সমমূল্যের ২,৫০০ ভায়াল অ্যাল্টেপ্লেস ইনজেকশন দেশে এসেছে, যা স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক রোগীদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।
নূরজাহান বেগম বলেন, ‘মানুষের জীবন রক্ষায় তার মানবিক প্রচেষ্টা অনুকরণীয়। আমি চাই, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে এই মানবিকতা তৈরি হোক।’
স্বাস্থ্য শিক্ষা সচিব ডা. মো. সারোয়ার বারী বলেন, ‘আমি নিজেও এই কলেজের শিক্ষার্থী ছিলাম। আবাসন সংকট ছিল প্রকট। আধুনিক এই হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে শুধু আবাসন নয়, জিমনেশিয়াম ও এক্সট্রা কারিকুলাম এক্টিভিটিসহ প্রয়োজনীয় সব সুবিধা থাকবে।’
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন জানান, ‘দেশের ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ১৯টি হোস্টেল নির্মাণ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ১২ তলা করে দুটি ছাত্রী হোস্টেল ও ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্র হোস্টেল হবে।’
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ তলা ছাত্র হোস্টেল নির্মাণে ব্যয় হবে ১০১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। এতে ৩১২টি রুমে ৯৩৬ শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। অন্যদিকে দুটি ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণে ব্যয় হবে ৪৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। এখানে ১৪৪টি রুমে ৫০৪ ছাত্রী থাকার সুযোগ পাবে।
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ, হাসপাতালের পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসইউজে/বিএ