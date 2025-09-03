নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধাত্রীদের পেশাগত উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক সই

নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধাত্রীদের পেশাগত উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক সই
নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ধাত্রী বা মিডওয়াইফদের পেশাগত উন্নয়নে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ডিএসসিসির নগর ভবনের বুড়িগঙ্গা সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পক্ষে সংস্থার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আনোয়ার হোছাইন আকন্দ সমঝোতায় সই করেন।
সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মিডওয়াইফদের জন্য কারিগরি নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী মিডওয়াইফারি পদ সৃষ্টিতেও তারা সহায়তা করবে।
অন্যদিকে, ডিএসসিসি নগর স্বাস্থ্যসেবায় মিডওয়াইফদের সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রশাসনিক সহায়তা দেবে। এছাড়া, মিডওয়াইফদের সেবার মান ও সহায়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসহ নগরবাসীর জন্য মানসম্মত ও সুলভ স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তুলতে কাজ করবে।
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের উদ্যোগে এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অর্থায়ন ও জ্যাপাইগো বাংলাদেশের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হওয়া এই চুক্তি ঢাকার নগর স্বাস্থ্যসেবায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে মিডওয়াইফদের নেতৃত্বে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ হবে।
সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং মা ও শিশুর মৃত্যুহার হ্রাসে এই সমঝোতা স্মারক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে।
সিটি করপোরেশন এলাকায় স্বাভাবিক প্রসব ও প্রসূতি সেবার প্রসারে এবং প্রান্তিক পর্যায়ে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে ডিএসসিসি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, পর্যায়ক্রমে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিডওয়াইফারি সেবা চালু করা হবে।
উল্লেখ্য, বর্তমানে ডিএসসিসির ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল ও নাজিরাবাজার মাতৃসদনে সার্বক্ষণিক মিডওয়াইফারি সেবা দেওয়া হচ্ছে।
