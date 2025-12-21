  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ায় একের পর এক গ্রাম দখল, ইসরায়েলি বাহিনীর চেকপোস্ট স্থাপন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরিয়ায় একের পর এক গ্রাম দখল, ইসরায়েলি বাহিনীর চেকপোস্ট স্থাপন
সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুয়নিত্রা প্রদেশ/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুয়নিত্রা প্রদেশের আদনানিয়াহ এলাকার রুহাইনাহ ও মুশাইরিফাহ গ্রামের দখল নিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সামরিক চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

এর আগে শনিবার (২০ ডিসেম্বর) আয়ন জিওয়ান এবং আল-আজরাফ গ্রামে প্রবেশ করে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করে ইসরায়েলি সেনারা। এসব চেকপোস্টেও নিরাপত্তা তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে এবং এলাকায় চলাচলকারী মানুষদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) এসব ঘটনায় সংবাদ প্রকাশ করেছে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে সিরিয়ার গ্রাম দখল করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী যা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

স্থানীয় সরকারি সংবাদ মাধ্যম আল-ইখবারিয়া টিভি জানিয়েছে, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেশ কিছু সিরিয়ান নাগরিক কুয়নিত্রা প্রদেশের আল-সালাম শহরে বিক্ষোভ করেন। এসময় তারা চলমান ইসরায়েলি হামলা এবং নাগরিকদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ ঘটনার একদিন পরেই এমন চেকপয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

জানা গেছে, দামেস্ক এবং তেল আবিবের মধ্যে একটি সম্ভাব্য নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সিরিয়া জানিয়েছে, চুক্তি কার্যকর হতে হলে ডিসেম্বর ৮, ২০২৪-এর পূর্ববর্তী পরিস্থিতি পুনঃস্থাপন করতে হবে।
ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে গোলান মালভূমির বৃহত্তর অংশ দখল করে রেখেছে। আসাদ সরকারের পতনের পর ইসরায়েল ১৯৭৪ সালের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে সিরিয়ার বাফার জোন দখল করেছে।

সিরিয়ান নাগরিকরা মনে করছেন, চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন দেশটিতে স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সরকারের বিনিয়োগ আকর্ষণ করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

কেএম 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।