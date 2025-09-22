ডেঙ্গুতে চিকিৎসক সৌরভ সাহার মৃত্যু
ডেঙ্গুজনিত জটিলতায় মারা গেছেন রংপুর মেডিকেল কলেজের ৪৪তম ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী ডা. সৌরভ সাহা। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। সৌরভ মাগুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেকেক্সের সাবেক মেডিকেল অফিসার ছিলেন।
সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, হেমোরেজিক স্ট্রোক এবং পরবর্তীতে মাল্টি অর্গান ফেইলিউরে আক্রান্ত হয়ে তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রোববার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
৪২তম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে কর্মরত ছিলেন ডা. সৌরভ সাহা। স্বপ্ন ছিল বড় চিকিৎসক হয়ে দেশের মানুষের সেবা করবেন। এরই মধ্যে জয় করেছেন হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারিতে এফসিপিএস ও এমএস পেজ এ। ক্যারিয়ারে কঠিন কঠিন ধাপ পার করে ডেঙ্গুর কাছে হার মানলেন তরুণ মেধাবী এই চিকিৎসক।
তার মৃত্যুতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় বলা হয়, ডা. সৌরভ সাহার অকাল প্রয়াণ চিকিৎসক সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।
