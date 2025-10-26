মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আবেদনে জিপিএ কমলো
সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি আবেদনে জিপিএ কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি আবেদনে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে একজন ভর্তির আবেদনকারীকে মোট জিপিএ-৮.৫ পেতে হবে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। বিকেল ৪টায় শুরু হওয়া এ সভা রাত সাড়ে ৭টার দিকে শেষ হয়।
সভায় অংশ নেওয়া স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, এবার মেডিকেল ভর্তিতে আবেদনের ক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে মোট জিপিএ-৮.৫ লাগবে। তবে এসএসসি ও এইচএসসিতে পৃথকভাবে একজন শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে জিপিএ-৪ করে পেতে হবে। পাশাপাশি জীববিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ-৩.৫ লাগবে।
গত বছর অর্থাৎ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল ভর্তির আবেদন করতে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে কমপক্ষে জিপিএ ৯ থাকার শর্ত ছিল। এছাড়া এসএসসি ও এইচএসসিতে পৃথকভাবে জিপিএ-৪.৫ করে থাকার বাধ্যবাধকতা ছিল।
জানা যায, দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি আবেদনগ্রহণ শুরু হবে নভেম্বর মাসে।
এএএইচ/জেএইচ/জিকেএস