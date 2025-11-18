চিকিৎসার মান উন্নয়নে এনআইবি ও বিএমইউ’র মধ্যে সমঝোতা
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই সমঝোতা চুক্তি হয়।
সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন এনআইবির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সগীর আহমেদ এবং বিএমইউ-এর উপাচার্য প্রফেসর ডা. মো. শাহিনুল আলম।
সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, এই চুক্তির মাধ্যমে দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উচ্চতর গবেষণা ও চিকিৎসা সেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। যার ফলে জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মান উচ্চতর স্তরে পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএমইউ’র সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষা), অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার (গবেষণা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যানরা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবরা উপস্থিত ছিলেন।
