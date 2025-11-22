  2. স্বাস্থ্য

ভূমিকম্পে নিটোরে আহত ১১৯ জনের চিকিৎসা, ভর্তি ২৩

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নিটোরের পরিচালক ড. আবুল কেনান

সারাদেশে ভূমিকম্পে আহত হয়ে রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (নিটোর) মোট ১১৯ জন আহত এসেছেন। এদের মধ্যে ২৩ জন বর্তমানে ভর্তি আছেন।

শনিবার (২২ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কেনান এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, গত রাত পর্যন্ত মোট ১১৯ জন আহত এসেছেন। এদের অনেকে গুরুতর আহত। হাত ভাঙা, পা ভাঙা, জয়েন্ট ছিঁড়ে গেছে, এমনও আসছেন। এদের বেশিরভাগকেই চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। ২৩জনকে ভর্তি রেখেছি। তাদের আঘাত গুরুতর। অপারেশন করতে হয়েছে, আবারও করতে হবে।

ডা. আবুল কেনান বলেন, বেশিরভাগ আঘাত বা আহত ভয় বা প্যানিক থেকে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে হয়েছে। সবার অবস্থা স্থিতিশীল। প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই।

