  2. স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে ৭ মৃত্যু, হাসপাতালে ৫৬৭

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ডেঙ্গুতে ৭ মৃত্যু, হাসপাতালে ৫৬৭

দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৫৬৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া সাতজনের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং চারজন নারী।

এই সাতজনের একজন চট্টগ্রাম বিভাগের, একজন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের, তিনজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের এবং দুইজন ময়মনসিংহ বিভাগের বাসিন্দা ছিলেন।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ৩৭৭ জন, যাদের মধ্যে ১৯৬ জন পুরুষ ও ১৮১ জন নারী।

এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৯২ হাজার ৭৮৪ জন, যার মধ্যে ৫৭ হাজার ৮৩৯ জন পুরুষ ও ৩৪ হাজার ৯৪৫ জন নারী।

এমআইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।